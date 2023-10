The Dirty South: il trailer del film con Dermot Mulroney

Il trailer del film con protagonista Dermot Mulroney.

Il trailer ufficiale di The Dirty South, film con protagonista l’attore Dermot Mulroney. Il prossimo 10 novembre avrà luogo la premiere di The Dirty South, film diretto da Matthew Yerby che sarà disponibile successivamente in alcune sale selezionate e on demand.

The Dirty South è un film scritto e diretto da Matthew Yerby, regista che ha partecipato in passato alla stesura della sceneggiatura del corto Two Thumbs Up e di The Wingman oltre che alla produzione del corto The Stand del 2016.

Per quanto riguarda il cast, tra gli attori protagonisti di The Dirty South vi è Dermot Mulroney. Attore statunitense classe 1963, Mulroney ha iniziato la propria carriera cinematografica con Intrigo a Hollywood di Blake Edwards del 1988. L’attore ha poi iniziato a farsi conoscere con Young Guns – Giovani pistole di Christopher Cain e con I dannati di Hollywood di Marc Rocco del 1992. Successivamente sono poi arrivati i ruoli in Il matrimonio del mio migliore amico, The Last Outlaw, A proposito di Schmidt e I segreti di Osage County. Oltre che in altre pellicole come Sleepless – Il giustiziere e l’ultimo Scream di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Mulroney è infine noto anche per le sue partecipazioni alle serie Shameless e Crisis, senza dimenticare le brevi apparizioni in Friends e nella recente Secret Invasion del Marvel Cinematic Universe.

A completare il cast di The Dirty South ci sono Shane West e Willa Holland. Shane West è noto per il ruolo di Ray Barnett nella serie E. R. – Medici in prima linea oltre che per quello di Michael Bishop in Nikita. In ambito cinematografico l’attore statunitense ha invece recitato in film come Dracula’s Legacy – Il fascino del male di Patrick Lussier del 2000 e Ocean’s Eeleven – Fate il vostro gioco di Steven Soderbergh del 2001. Willa Holland ha recitato invece nelle serie The O.C., Gossip Girl e Arrow oltre che nei film Legion, Straw Dogs e Tiger Eyes.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di The Dirty South.

La trama di The Dirty South

La trama di The Dirty South ruota intorno a Sue Parker (Willa Holland), una donna che sta cercando disperatamente di salvare gli affari di famiglia ormai sull’orlo del collasso a causa della disastrosa gestione del padre. Un giorno arriva in città un misterioso vagabondo (Shane West), un uomo nel quale Sue vede l’unica possibilità per non far cadere il proprio bar nelle mani dello spietato magnate locale (Dermot Mulroney).