Thanksgiving: il trailer del film di Eli Roth

Il trailer ufficiale di Thanksgiving, nuovo film del regista Eli Roth. Dal prossimo 17 di novembre sarà presente nelle sale cinematografiche statunitensi Thanksgiving, film diretto da Eli Roth con Patrick Dempsey nel cast.

Thanksgiving è la nuova spaventosa opera di Eli Roth. Presente da attore in A prova di morte e in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, Roth ha portato avanti nel frattempo anche la propria carriera di regista a partire da Cabin Fever del 2002 e dai due film di Hostel rispettivamente del 2005 e del 2007. A questi hanno fatto seguito The Green Inferno del 2013, Knock Knock del 2015, Il giustiziere della notte – Death Wish del 2018 e Il mistero della casa del tempo sempre del 2018.

Dopo diversi anni di attesa, il progetto legato a Thanksgiving, ispirato al fake trailer dello stesso Roth presente nel b-movie cult Grindhouse, è pronto finalmente a vedere la luce. Nello specifico, questo è il secondo corto di Grindhouse a diventare un film a sé stante dopo Machete di Danny Trejo. Queste alcune recenti parole in merito al film nel corso di un’intervista promozionale da parte di Eli Roth, che al momento si sta occupando praticamente da solo della promozione del progetto a causa dello sciopero SAG-AFTRA ancora in atto:

“Non direi che questo Thanksgiving sia paragonabile a Terrifier 2, è più in stile Cabin Fever o Hostel. Un film vietato ai minori che viene distribuito nelle sale da uno studio mainstream ma che rimane comunque fuori di testa. Voglio che tutti urlino e pensino ‘Oh mio dio non posso credere che abbia fatto una cosa del genere’. Voglio superare quello che ho fatto nel finto trailer ma anche colpire le persone in modi che non si aspettano“.

Qui di seguito il trailer ufficiale di Thanksgiving, film distribuito da Sony Pictures:

Il cast di Thanksgiving

Il cast di Thanksgiving comprende come nome principale quello di Patrick Dempsey, noto universalmente per il ruolo di Derek Shepherd nella serie tv Grey’s Anatomy. In ambito cinematografico Dempsey è invece apparso nel corso degli ultimi anni in film come Transformers 3 di Michael Bay del 2011, Bridget Jones’s Baby di Sharon Maguire del 2016 e Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti di Adam Shankman del 2022.

Il resto del cast del film è composto invece da nomi emergenti o comunque meno noti. Presenti tra gli altri Addison Rae, Nell Verlaque, Jalen Thomas Brooks, Milo Manheim, Gabriel Davenport, Tomaso Sanelli, Jenna Warren, Gina Gershon, Tim Dillon e Rick Hoffman.

La trama di Thanksgiving

La storia di Thanksgiving è ambientata a Plymouth in Massachusetts, luogo di origine della Festa del Ringraziamento. La trama ruota intorno ad un pericolosissimo killer armato di ascia che inizia a seminare il terrore nella città allo scopo di vendicarsi di una passata rivolta del Black Friday finita in tragedia.