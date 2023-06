Scream 6: la teoria di Ghostface | Sidney è totalmente falsa

Quinn Bailey di Scream 6 usa la base dell’ultimo film per escludere la possibilità che Sidney Prescott diventi Ghostface, a maggior ragione che…

Scream 6 sfata l’ultima teoria che voleva Sidney Prescott come Ghostface e che avrebbe visto il franchising ribaltarsi irremediabilmente. In tutta la serie di film il suo protagonista, il Sidney di Neve Campbell, sopravvive e non solo, supera ben nove Ghostfaces: per questo motivo è l’ultimo personaggio che dovrebbe abitare il famoso serial killer.

Questa ipotesi ha dato origine a teorie di una potenziale svolta faccia a faccia che si fonde con Campbell che è decisamente assente in Scream 6. Tuttavia, Ghostface di Scream 6 annulla il potenziale di Sidney che fa un’apparizione scioccante nei panni dell’assassina e soddisfa la sua convenzione sulla trama. Scream 6 infatti segue i sopravvissuti agli omicidi di Woodsboro, commessi da Richie Kirsch e Amber Freeman nel film precedente, Scream 5, a New York City solo per il ritorno di Ghostface. Questa volta la leggendaria maschera è indossata da ben tre personaggi, il padre, il fratello e la sorella di Richie in lutto.

Quest’ultimo, Quinn Bailey, quando affronta Gale Weathers, affronta la teoria di Sidney come Ghostface, rivelando al pubblico che non può funzionare perché non ha senso e confermando che probabilmente non vedrà mai questa teoria realizzata. e per una buona ragione.

La teoria di Sidney come Ghostface

Il marchio distintivo del franchise è sempre stata la sua consapevolezza. Scream utilizza personaggi autocoscienti, meta scene e punti della trama e il dialogo con i suoi predecessori cinematografici, quindi i film precedenti, è sempre stato costante: inoltre è tipico di questa saga il prendere in giro film slasher, sovvertendo le convenzioni del genere horror.

Quinn attinge a questi meta canali per confermare al pubblico che la teoria di Sidney come Ghostface è un vicolo cieco. Affinché questa teoria diventi realtà, il franchise di Scream dovrebbe voltare le spalle sia alla sua identità, due passi avanti rispetto al genere horror, sia ai suoi fan di fronte all’arco narrativo di Sidney che termina in questo modo improprio, offuscando il significato del personaggio.

Sidney ha già indossato la maschera e l’abito in Scream, tuttavia, non diventa Ghostface. A differenza di quando Sam Carpenter, la figlia di Billy che lotta con il suo presunto destino genetico di diventare un’assassina, indossa la maschera di suo padre in Scream 6, Sidney rimane la virtuosa, ultima ragazza.

Diventare Ghostface eroderebbe l’identità di Sidney e tradirebbe la concettualizzazione dei fan di ciò che rappresenta. Campbell avrebbe odiato se Ghostface avesse ucciso Sidney perché evaporerebbero le sue qualità ispiratrici e manderebbe il messaggio sbagliato; come succederebbe se fosse Sidney a diventare l’ultimo Ghostface.