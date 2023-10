RoboDoc The Creation of RoboCop: il documentario sul making-of di RoboCop

Dal 18 dicembre in Blu-ray la miniserie sulla creazione di RoboCop.

RoboDoc The Creation of RoboCop è una miniserie con al centro la creazione di RoboCop. Dal prossimo 18 dicembre sarà disponibile in Blu-ray Collector’s Edition Robodoc: The Creation of RoboCop, una serie documentario divisa in quattro diverse parti per la durata complessiva di circa cinque ore. Una sorta di immersione profonda in quella che è stata la realizzazione di un vero e proprio classico del cinema di fantascienza degli anni ottanta come è per l’appunto RoboCop.

RoboDoc The Creation of RoboCop: la serie documentario su RoboCop

Prima ancora della sua uscita in Blu-ray, RoboDoc: The Creation of RoboCop è stata trasmessa in esclusiva lo scorso 2 di ottobre su Icon Film Channel. La serie è diretta da Eastwood Allen e da Christopher Griffiths. Allen ha diretto in passato John Mayer: Someday I’ll Fly e ha partecipato al montaggio di You’re So Cool, Brewster! The Story of Fright Night. Christopher Griffiths ha diretto Pennywise: The Story of It del 2021 oltre a Hollywood Dreams & Nightmares: The Robert Englund Story del 2022. Produttore è invece Gary Smart.

La docu-serie è completa di materiali esclusivi dal dietro le quinte della creazione di RoboCop, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nell’atmosfera di uno dei maggiori capolavori del cinema di azione e di fantascienza degli anni ottanta.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale.

I contenuti di RoboDoc The Creation of RoboCop

RoboDoc: The Creation of RoboCop contiene prima di tutto diverse interviste esclusive a Paul Verhoeven, regista del cult RoboCop del 1987, oltre che a numerose star della trilogia come Peter Weller, Nancy Allen, Ray Wise, Kurtwood Smith, Ronny Cox e del compianto Miguel Ferrer.

Disponibile anche in streaming su Screambox, la serie ha una durata esatta di 298 minuti ed è divisa in quattro differenti episodi contenenti materiale inedito su ogni scena del film. Il documentario parte dunque dalla fase della concezione e della creazione del personaggio di RoboCop da parte dello scrittore Ed Neumeier fino allo scatenato e incontrollato merchandising che è seguito allo straordinario successo ottenuto dal film del 1987.

La saga cinematografica di RoboCop

La saga cinematografica di RoboCop ha avuto inizio per l’appunto nel 1987 con il primo capitolo diretto da Paul Verhoeven ed è poi proseguita con RoboCop 2 del 1990 di Irvin Kershner e con RoboCop 3 di Fred Dekker del 1993. Pellicole, queste, che hanno visto impegnati nel ruolo di Alex J. Murphy/RoboCop Peter Weller (nei primi due film) e Robert John Burke.

Nel 2014 è poi arrivato nei cinema RoboCop, reboot del franchise diretto da José Padilha con Joel Kinnaman nei panni del protagonista.