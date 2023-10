Il Libro delle Soluzioni: Michel Gondry Torna al Cinema Con una Commedia Unica

Il regista visionario Michel Gondry fa il suo ritorno sul grande schermo con il suo ultimo film, Il Libro delle Soluzioni, pronto a stupire il pubblico dal 1° novembre grazie a I Wonder Pictures.

Questo film, presentato in anteprima al festival di Cannes e successivamente al Biografilm 2023 con un’accoglienza calorosa da parte di pubblico e critica, segna il ritorno di Gondry dopo 8 anni di assenza. Un’opera che riflette sulla creatività in modo intelligente e ironico, offrendo una visione parzialmente autobiografica e personale delle stravaganze legate al processo creativo.

La trama ufficiale del film ci introduce a Marc, un individuo estroverso e impulsivo, che, per completare il suo nuovo film, si rifugia in un remoto villaggio nelle Cevennes insieme a un piccolo gruppo di collaboratori devoti. Tuttavia, la creatività di Marc prende una piega imprevedibile e il processo di produzione del film si trasforma in un caos travolgente. Per affrontare la situazione, Marc inizia a compilare Il Libro delle Soluzioni, un manuale che raccoglie risposte ai problemi più disparati del mondo.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo film è la sua capacità di combinare realismo con gag comiche e momenti di surrealismo grottesco. Questo mix di elementi rende il film un’esperienza cinematografica unica che conquisterà il pubblico con la sua originalità.

Cast e Curiosità

Il cast di Il Libro delle Soluzioni vanta la presenza di talenti eccezionali. Pierre Niney, noto per le sue performance straordinarie, interpreta il protagonista Marc Becker.

Inoltre, il cantante Sting fa una partecipazione speciale nel film, interpretando se stesso. Il cast comprende anche Blanche Gardin, Françoise Lebrun, Frankie Wallach, Camille Rutherford, Mourad Boudaoud, Vincent Elbaz, Sacha Bourdo, Christian Prat, Michèle Gary e Corinne Mariotto. Michel Gondry, noto per la sua creatività stravagante, ha scritto il film ispirandosi alla sua esperienza personale durante la post-produzione di Mood Indigo – La schiuma dei giorni nel 2013. Il regista ha girato alcune scene del film nella casa di sua zia Suzette, che ha omaggiato nel documentario La spina nel cuore. Il film, in modo autoironico, combina elementi della sua vita personale con situazioni comiche e surreali per creare un racconto accattivante e originale.

La colonna sonora del film è stata composta da Étienne Charry, che ha collaborato nuovamente con Michel Gondry dopo il loro lavoro su Mood Indigo – La schiuma dei giorni. Charry ha creato una colonna sonora che si adatta perfettamente all’atmosfera del film, anche senza aver visto il montaggio completo, dimostrando ancora una volta la loro straordinaria sinergia creativa.

Il film è pronto a regalare al pubblico italiano un’esperienza cinematografica unica, un viaggio attraverso la mente creativa di Michel Gondry e un inno all’immaginazione sfrenata.

Sarà distribuito nei cinema italiani il 1° novembre grazie a I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Non perdete l’occasione di immergervi in questo mondo di comicità, creatività e surrealtà firmato Michel Gondry.