Fright Krewe: la clip della nuova serie horror di DreamWorks

La clip dalla nuova serie animata horror della DreamWorks.

Fright Krewe è la nuova serie animata di DreamWorks Animation: ecco la prima clip. A partire dal prossimo 2 ottobre negli Stati Uniti sarà disponibile sulle piattaforme digitali Hulu e Peacock Fright Krewe, nuova serie animata horror della DreamWorks Animation creata da Eli Roth. Dopo il trailer ufficiale, a dare importanti indicazioni su ciò a cui si potrà assistere all’interno della serie è ora una prima interessantissima clip.

La clip di Fright Krewe

Fright Krewe è la prima serie horror animata di DreamWorks ed è stata creata da James Frey e da Eli Roth, regista noto per la direzione di film horror come Cabin Fever, Hostel e Green Inferno. Produttori sono invece Joana Lewis, Kristine Songco, Shane Acker e Mitchell Smith, con gli episodi di questa prima stagione che sono in totale dieci.

La clip di presentazione di Fright Krewe mostra la protagonista di nome Soleil impegnata nel suo ruolo di guida turistica in alcuni dei luoghi più spaventosi di New Orleans, tra cui una tomba che si dice sia stata maledetta dalla regina voodoo Marie Laveau allo scopo di imprigionare un terribile demone. Per poter scoprire di più in merito ai diversi personaggi e al loro ruolo all’interno della storia non resta invece che attendere l’arrivo della serie animata.

Ecco qui di seguito il video.

Il cast di Fright Krewe

Per quanto riguarda il cast di Fright Krewe, a dare la voce alla protagonista Soleil è Sydney Mikayla, vincitrice di uno Young Artist Award per il ruolo della ginnasta olimpica Gabby Douglas nel film biografico Lifetime. Gli altri attori impegnati sono Tim Johnson Jr. (Maybe), Grace Lu (Missy), Chester Rushing (Stanley), Terrence Little Gardenhigh (Pat) e Jacques Colimon (Belial). Presenti poi anche Vanessa Hudgens, Josh Richards e X Mayo nei ruoli rispettivamente di Madison, Nelson e Alma.

A completare il vastissimo cast ecco infine Rob Paulsen (Lou Garou), David Kaye (Furst), JoNell Kennedy (Marie Laveau), Mélanie Laurent (Fiona Bunrady), Chris Jai Alex (Otis Bunrady), Reggie Watkins (Paulie), Cherise Boothe (Ayida Weddo), Keston John (Papa Legba), Grey Delisle (Judith Le Claire) e Krizia Bajos (Luciana Rodriguez).

La trama di Fright Krewe

La trama di Fright Krewe è incentrata su un gruppo di ragazzi adolescenti cui è stato assegnato da un’antica profezia e da una regina voodoo il compito di riuscire a trarre in salvo la città di New Orleans dalla più grande minaccia demoniaca degli ultimi duecento anni.