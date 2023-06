Peter Five Eight: il trailer del film con Kevin Spacey

Il trailer del film che vede protagonista Kevin Spacey.

Ecco il trailer del film Peter Five Eight con Kevin Spacey protagonista. Kevin Spacey è pronto a tornare sul grande schermo con Peter Five Eight, film di genere thriller diretto da Michael Zaiko Hall di cui è uscito da un po’ di tempo il trailer ufficiale.

Il trailer di Peter Five Eight

Peter Five Eight è diretto come detto da Michael Zaiko Hall, regista noto per aver lavorato in passato a importanti film come Il viaggio di Arlo della Pixar e Planet Terror di Robert Rodriguez. Tra le pellicole da lui tesso dirette figurano invece Carrion del 2020 e Hotel Dunsmuir del 2022.

La pellicola è stata girata nel corso del 2021 nella contea di Siskyyou in California, e lo stesso regista, al The Hollywood Reporter, ha voluto elogiare il lavoro svolto sul set da Kevin Spacey:

“Lavorare insieme a Kevin è stato un piacere, tra una ripresa e l’altra ha fatto ridere tutti e ha fatto un lavoro che penso risulterà sorprendente per tutti i suoi fan“. Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Peter Five Eight.

La trama del film

La trama di Peter Five Eight vede come protagonista Sam, un agente immobiliare che vive in una comunità di montagna e che si ritrova all’improvviso a dover avere a che fare con un oscuro segreto che viene a galla in seguito all’arrivo in città di un uomo di nome Peter.

Quest’ultimo è interpretato da Kevin Spacey, che veste dunque i panni di un misterioso personaggio in missione per conto di un boss chiamato Mr. Lock. A completare il cast di Peter Five Eight vi sono poi Rebecca De Mornay, Jake Weber e Jet Jandreau.

Kevin Spacey protagonista di Peter Five Eight

Kevin Spacey è pronto dunque a ritornare protagonista sul grande schermo dopo gli scandali riguardanti la sua vita privata anche se in realtà l’attore aveva interrotto la sua pausa dal set già con L’uomo che disegnò Dio di Franco Nero, un film distribuito in sala lo scorso 2 marzo.

A causa delle diverse accuse di molestie sessuali che lo hanno riguardato, Kevin Spacey, vincitore in carriera di ben due Premi Oscar per I soliti sospetti nel 1996 e per American Beauty nel 2000, era stato lontano dallo schermo per diverso tempo. L’attore era stato rimosso anche dall’ultima stagione di House of Cards, anche se nell’ottobre del 2022 una giuria di New York lo ha assolto da tutte le accuse mosse nei suoi confronti.