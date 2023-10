Idris Elba: l’attore in terapia per curare la dipendenza dal lavoro

Le confessioni dell’attore britannico sulla sua terapia.

Idris Elba è andato in terapia per curare la propria dipendenza dal lavoro.

Tra gli attori più apprezzati dell’ambiente di Hollywood degli ultimi anni rientra sicuramente anche Idris Elba. Il britannico classe 1972 ha attraversato un momento piuttosto particolare, con il diretto interessato che ha ammesso di essere andato in terapia allo scopo di riuscire a curare la propria eccessiva dipendenza dal lavoro.

Idris Elba: “In terapia perché ero maniaco del lavoro”

Idris Elba è stato di recente ospite del podcast Changes with Annie Macamanus. Un’occasione, per l’apprezzato attore britannico, di confessarsi in merito alla decisione presa circa un anno fa di andare in terapia per poter curare la propria dipendenza dal lavoro. Queste alcune delle dichiarazioni di Elba:

“Nella mia terapia ho pensato molto al cambiamento, quasi al punto che i neuropatici cambiano e si spostano. E non è perché non mi piaccio o qualcosa del genere, è solo che ho delle abitudini malsane che ho davvero sviluppato e lavoro in un settore in cui sono ricompensato proprio per quelle abitudini malsane. La terapia non è consistita in nulla di estremo, è stata una cosa buona. Tutto ha bisogno di equilibrio. Ma sono ampiamente ricompensato per essere un maniaco del lavoro, per essere una persona che può dire ‘Oh, non vedrò la mia famiglia per sei mesi’. Sono lì, a lottare per creare una nuova famiglia e poi la lascio. Sono schemi che mi hanno fatto pensare di dover cambiare. Le cose che mi fanno rilassare finiscono per essere lavoro. Potrei lavorare dieci giorni su un film con sequenze subacquee e trattenendo il respiro per sei minuti per poi tornare a sedermi in studio e sentirmi rilassato piuttosto che stare seduto sul divano con la mia famiglia“.

Idris Elba ha poi accennato anche al suo secondo lavoro di DJ, un’attività che lo vede all’opera con gli pseudonimi di Big Driis the Londoner e DJ Big Driis:

“Adoro stare lì nel mio studio a casa. Apro il laptop del lavoro e a quel punto posso fare qualsiasi cosa. Ne sono euforico, è una cosa che mi rilassa molto“.

La carriera di Idris Elba

Idris Elba ha iniziato la propria carriera cinematografica con Belle maman del 1999. Dopo aver preso parte ad American Gangster di Ridley Scott del 2007, Elba è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Heimdall, un personaggio interpretato in Thor di Kenneth Branagh, Thor: The Dark World di Alan Taylor, Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon, Thor: Ragnarok di Taika Waititi, Avengers: Infinity War dei fratelli Russo e in Thor: Love and Thunder sempre di Waititi.

Tra gli altri suoi ruoli da ricordare ci sono poi anche quelli di Brixton Lore in Fast & Furious – Hobbs & Shaw e di Bloodsport in The Suicide Squad – Missione suicida di James Gunn. Per quanto riguarda i premi ottenuti in carriera, Elba ha vinto nel 2012 un Golden Globe grazie al suo ruolo nella serie televisiva britannica Luther.