Kevin Spacey: il film Control in uscita entro fine 2023

Il nuovo film dell’attore potrebbe arrivare nei cinema entro la fine dell’anno.

Il film di Kevin Spacey Control potrebbe uscire entro la fine di questo 2023.

Kevin Spacey guarda ora al futuro con maggiore serenità. L’attore, che negli ultimi giorni è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale che l’hanno riguardato, vuole ora concentrarsi sul suo prossimo film Control, che si spera possa fare il suo arrivo nelle sale cinematografiche entro la fine di questo 2023.

Control: il film di Kevin Spacey

Kevin Spacey ha avuto con Control il suo ultimo ruolo importante in un periodo che ha visto l’attore due volte vincitore del Premio Oscar coinvolto nel noto processo. Tale pellicola, una sorta di thriller indipendente britannico, si trova al momento in fase di sviluppo, e dovrebbe vedere la sua uscita nel prossimo mese di dicembre.

Queste le dichiarazioni al riguardo da parte di Strath Hamilton, co-CEO della rappresentante del film TriCoast Worldwide:

“Vorremmo che il film fosse nelle sale a dicembre. Stiamo avendo seri colloqui con acquirenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito“.

Control è scritto e diretto dal regista britannico classe 1984 Gene Fallaize. Per quanto riguarda la trama della pellicola, questa si basa sulle vicende di una segretaria degli interni britannica (Lauren Metcalfe) e sulla sua storia d’amore segreta con il primo ministro (Mark Hampton). Un altro uomo (Kevin Spacey) riesce a venire a conoscenza di tale segreto e cerca di vendicarsi dopo aver subito un duro colpo da parte della stessa segretaria con il seguente piano: usare un veicolo come una sorta di arma controllandolo a distanza e scatenando il panico per le strade di Londra.

Al momento dell’annuncio del film, Spacey si ritrovava coinvolto nelle note vicende legali, ma lo stesso Hamilton, insieme alla TriCoast Worldwide, avevano già preso in considerazione la possibilità che l’attore potesse alla fine essere assolto. Queste le parole del co-CEO:

“TriCoast era preparata per l’eventualità che queste false accuse si dimostrassero per l’appunto false e aveva già pronti per il film molti acquirenti. Control è un ottimo film, con un’ottima sceneggiatura e una buona regia. L’interpretazione di Kevin Spacey è straordinaria“.

L’assoluzione di Kevin Spacey dalle accuse

Kevin Spacey è stato alla fine scagionato da tutte le accuse di violenze sessuali che lo avevano investito. La speranza dell’attore è ora quella di poter essere pienamente reintegrato all’interno dell’ambiente di Hollywood dopo aver ottenuto l’agognata assoluzione.

Il futuro dell’attore, noto tra le altre cose per il ruolo in Seven con Brad Pitt oltre che per la parte di Frank Underwood nella serie House of Cards – Gli intrighi del potere, resterebbe però al momento abbastanza in bilico. Oltre che per Control, Spacey non è stato scritturato di recente per nessun altro progetto degno di nota. In più, alcuni addetti ai lavori avrebbero già escluso la possibilità per il due volte Premio Oscar di ottenere ruoli di rilievo in un prossimo futuro.