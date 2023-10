The Beekeeper: il trailer dell’action con Jason Statham

Il trailer del film d’azione con Jason Statham.

Il trailer ufficiale di The Beekeeper, film action con protagonista Jason Statham. Agli inizi del 2024, per la precisione l’11 di gennaio, arriverà in tutte le sale cinematografiche italiane The Beekeeper, nuovo violento film d’azione diretto dal regista David Ayer con Jason Statham protagonista.

Il trailer ufficiale di The Beekeeper

The Beekeeper è il nuovo lungometraggio di David Ayer. Dopo aver fatto il suo debutto con Harsh Times – I giorni dell’odio, Ayer si è fatto poi conoscere con film come La notte non aspetta e End of Watch – Tolleranza zero per poi dirigere pellicole come Fury, film sulla seconda guerra mondiale con Brad Pitt protagonista, e soprattutto Suicide Squad, terza pellicola del DC Extended Universe. Ultimi suoi film prima di The Beekeeper sono stati invece Bright del 2017 e The Tax Collector – Sangue chiama sangue del 2020.

A curare la sceneggiatura del film è stato Kurt Wimmer, mentre tra i produttori esecutivi figurano Andrew Golov, Thom Zadra e Mark Birmingham. La colonna sonora è stata composta invece da Jared Michael Fry e da David Sardy.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di The Beekeeper, film che verrà distribuito nelle sale cinematografiche da 01 Distribution.

Il cast di The Beekeeper

Il cast di The Beekeeper vede la presenza nei panni del protagonista di Jason Statham. Da diversi anni volto celebre dei film d’azione, Statham ha iniziato la propria carriera con Lock & Stock – Pazzi scatenati di Guy Ritchie del 1998 e con Snatch – Lo strappo sempre di Ritchie del 2000 per poi acquisire enorme popolarità grazie alla trilogia di Transporter e a Crank. Da lì l’attore britannico è entrato a far parte della saga di The Expendables (I Mercenari) per poi recitare anche nei monster movie Shark – Il primo squalo del 2018 e in Shark 2 – L’abisso di questo 2023.

A completare il cast di The Beekeeper ci sono tra gli altri Josh Hutcherson (il Peeta Mellark della saga Hunger Games), Emmy Raver-Lampman, Minnie Driver, Bobby Naderi e Phylicia Rashad. Presente inoltre anche Jeremy Irons, premio oscar al miglior attore nel 1991 per Il mistero Von Bulow.

La trama di The Beekeeper

La trama di The Beekeeper è incentrata su un ex agente di una pericolosa e potente organizzazione conosciuta come Beekeepers, il cui motto è “Denuncia la corruzione. Combatti il sistema. Proteggi l’alveare“. Ritrovatosi improvvisamente coinvolto in affari di portata internazionale, Mr. Clay (Jason Statham) decide di vendicarsi a proprio modo dei suoi nemici.