Silent Night: il trailer del film di John Woo

Il trailer del nuovo film del regista John Woo.

Il trailer ufficiale di Silent Night, nuovo film di John Woo. Il prossimo primo dicembre arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi Silent Night, nuovo film dell’acclamato regista John Woo con Joel Kinnaman nei panni del protagonista.

Il trailer ufficiale di Silent Night

Silent Night segna l’atteso ritorno sul grande schermo di John Woo, che a più di venti anni di distanza ritorna a girare un film negli Stati Uniti. Regista originario di Hong Kong maestro del genere action, Woo ha acquisito enorme popolarità non solo in patria ma anche a livello mondiale nel corso degli anni ottanta grazie a film di grande successo come A Better Tomorrow del 1986, The Killer del 1989, Bullet in the Head del 1990 e Hard Boiled del 1992. Trasferitosi poi a Hollywood, John Woo ha diretto altri film come Nome in codice – Broken Arrow del 1996, Face/Off del 1997 e Mission Impossible 2 del 2000, mentre tra i suoi ultimissimi lavori figurano invece La congiura della Pietra Nera del 2010, The Crossing del 2014 e Manhunt del 2017. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti in carriera da ricordare è il Leone d’oro alla carriera assegnatogli alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2010.

Il cast di Silent Night vede nei panni del protagonista Joel Kinnaman. Attore svedese con cittadinanza statunitense, Kinnaman ha interpretato i ruoli di Alex Murphy in RoboCop di José Padilha del 2014 e soprattutto quello di Rick Flag in Suicide Squad del 2016 e in Suicide Squad – Missione suicida del 2021. Da menzionare poi anche le partecipazioni a serie televisive come The Killing e House of Cards – Gli intrighi del potere.

A completare il cast vi sono tra gli altri Kid Cudi, Harold Torres e Catalina Sandino Moreno.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Silent Night di John Woo, pellicola distribuita da Plaion Pictures e la cui sceneggiatura è stata curata da Robert Archer Lynn.

La trama di Silent Night

Silent Night si preannuncia come uno spettacolare film d’azione in pieno stile John Woo. Al centro della trama vi è un uomo (Joel Kinnaman) in lutto per la recente scomparsa del suo giovane figlio. Quest’ultimo è morto dopo essere finito coinvolto per puro caso nel fuoco incrociato di una guerra tra bande rivali il giorno della vigilia di Natale. Dopo questo terribile avvenimento, l’uomo inizia a pianificare la sua vendetta.

Caratteristica particolare di questa nuova pellicola di John Woo consiste nella totale assenza di dialoghi. La storia del film va dunque avanti accompagnata costantemente dagli effetti sonori e dalla musica.