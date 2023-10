Rumble Through the Dark: il trailer del film con Aaron Eckart

Il trailer del film con protagonisti Aaron Eckart e Bella Thorne.

Il trailer ufficiale di Rumble Through the Dark, film con protagonista Aaron Eckart. Il prossimo 3 novembre arriverà in alcune sale cinematografiche selezionate Rumble Through the Dark, film che vede protagonisti gli attori Aaron Eckart e Bella Thorne.

Il trailer ufficiale di Rumble Through the Dark

Rumble Through the Dark è un film diretto da Graham e Parker Phillips, con quest’ultimo che prima di questa pellicola aveva già diretto il corto The Mediator del 2015 e The Bygone del 2019. Oltre che in alcune sale selezionate a partire dal 3 novembre, il film vedrà poi la sua uscita digitale e in video on demand il 10 novembre per poi essere disponibile per l’acquisto in blu-ray e in dvd dal 19 dicembre.

Ad occuparsi della sceneggiatura è stato Michael Farris Smith, mentre il cast della pellicola può contare sulla presenza di Aaron Eckart e di Bella Thorne. Aaron Eckart è noto principalmente per il ruolo di Due Facce ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan del 2008 oltre che per quello del Presidente degli Stati Uniti d’America nel film Attacco al potere – Olympus has fallen. Bella Thorne è invece conosciuta per aver interpretato il personaggio di Cece Jones nella serie di Disney Channel A tutto ritmo. Completano il cast Ritchie Coster, Amanda Saunders, Joe Hursley, Mike McColl, Derek Russo, Christopher Winchester e Marianne Jean-Baptiste.

Queste alcune dichiarazioni sul film e su Aaron Eckart da parte dei due registi: “Sapevamo di aver bisogno di un interprete abbastanza coraggioso da affrontare la disperazione, la dipendenza, il dolore fisico e la crudezza emotiva del combattente Jack Boucher“.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Rumble Through the Dark, le cui immagini erano già state mostrate in anteprima qualche giorno fa.

La trama di Rumble Through the Dark

Il film Rumble Through the Dark è tratto dal libro The Fighter di Michael Farris Smith, che ha curato come detto anche la sceneggiatura della pellicola. La storia dell’opera di Graham e Parker Phillips è ambientata nelle zona del delta del Mississippi, un’area ricca di leggende e misteri che appartengono ormai alla tradizione americana.

Protagonista è un ex combattente (Aaron Eckart) che ha l’obiettivo di vincere un ultimo combattimento per riuscire a pagare i suoi debiti nei confronti di un boss mafioso locale e per poter salvare la sua casa d’infanzia. In gioco c’è non soltanto la sua vita ma anche quella di tutte le persone a lui più vicine.