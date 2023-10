The Hive: il trailer del film di Jared Allmond

Il trailer ufficiale del film diretto da Jared Allmond.

Il trailer ufficiale di The Hive, thriller sci-fi diretto da Jared Allmond. A partire dal prossimo 27 ottobre sarà disponibile The Hive, un film di genere thriller e fantascientifico diretto da Jared Allmond. A fornire un primo assaggio di questa pellicola è ora anche il trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di The Hive

The Hive è come detto un thriller fantascientifico. A dirigere il film è Jared Allmond, che si ritrova con questa pellicola al suo debutto ufficiale alla regia di un lungometraggio dopo aver fatto un po’ di esperienza con alcuni corti come ad esempio The Last Step del 2020. Ad occuparsi della sceneggiatura è stato lo stesso Allmond.

Per quanto riguarda invece il cast di The Hive, questo è composto principalmente da Timothy Haug, Christie Griffin, Julianne Ruck, Miles Taber, Whitney Reade e Mark Norwood. In particolare, Christie Griffin è nota per aver recitato in Josh Taylor’s Prom Date, mentre Julianne Ruck ha recitato in passato in Add Edit del 2014 e in Never Say Nyet del 2015. Taber, oltre che in Kensho at the Bedfellow del 2017, ha preso parte a Sharknado 3: Oh Hell No! del 2015. Infine, Timothy Haug ha preso parte di recente a I AM a Barista e a Murder Syndicate.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di The Hive, film che sarà come detto disponibile a partire dal prossimo 27 ottobre non solo su Amazon Prime Video ma anche su Cox, Comcast, Vudu e Vubiquity.

La trama di The Hive

The Hive, oltre che un thriller e un film di genere fantascientifico, abbraccia anche il genere dell’horror. La trama del film diretto da Jared Allmond vede come protagonista una coppia che al proprio ritorno a casa dopo aver trascorso una serata fuori si ritrova ad avere a che fare con degli sconosciuti armati. I due ben presto si rendono però conto di come questi non siano dei semplici comuni intrusi.

I personaggi protagonisti di The Hive sono per la precisione Albie e Penny, una giovanissima coppia alle prese con un periodo piuttosto complicato e con un matrimonio che non sta andando come sperato inizialmente. Per cercare di riaccendere la passione all’interno del loro scricchiolante rapporto, Albie e Penny decidono dunque di trascorrere una serata fuori da soli, ma tornando a casa i due si ritrovano in casa questi sconosciuti armati. Senza poter contare sull’aiuto né dei vicini né delle forze dell’ordine, i protagonisti vengono torturati finché Albie non riesce a scappare salvando anche Penny. Deciso da lì a vendicarsi, Albie arriverà a mettere ulteriormente a rischio il proprio matrimonio.