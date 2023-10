The Toxic Avenger: il trailer promette un film supereroistico eclatante

Recupera qui il trailer del remake che tutti stavano aspettando. Ecco tutte le informazioni sul film.

Il trailer vietato ai minori di The Toxic Avenger, remake cinematografico targato Legendary Entertainment, è stato rilasciato, dando ai fan il loro primo assaggio di Peter Dinklage nei panni dell’eroe protagonista. Il film ha avuto la sua prima mondiale al Fantastic Fest del 2023 la scorsa settimana, riscuotendo recensioni positive dalla critica e attualmente gode di un rating del 94% su Rotten Tomatoes. Il trailer offre uno sguardo al livello di gore e violenza che i fan possono aspettarsi dalla rielaborazione di Macon Blair del cult del 1984. Inoltre, fa presagire i poteri straordinari del protagonista, mentre sconfigge facilmente un gruppo di sequestratori chiamati i Nasty Lads.

Ma cosa è esattamente il remake di The Toxic Avenger? “Mentre il film originale seguiva le vicissitudini di Melvin Ferd Junko III, che passa da zero a eroe tossico in una situazione di bullismo gone awry, la versione contemporanea di Macon Blair segue una creatura orrendamente deforme, di dimensioni e forza sovrumane, tutta sua,” recita la sinossi. “Peter Dinklage è il protagonista, il malcapitato bidello Winston Gooze che, dopo essere caduto in un serbatoio di rifiuti tossici, diventa nientemeno che The Toxic Avenger.”

Cast e Curiosità

Il reboot di The Toxic Avenger è una rivisitazione contemporanea della dark comedy cult del 1984 prodotta dalla Troma Entertainment, che sovverte il genere supereroistico nel solco di Kick-Ass.

Accanto a Dinklage, nel cast figurano Jacob Tremblay protagonista in Room, Good Boys, Taylour Paige che sicuramente abbia avuto la fortuna di vedere in Ma Rainey’s Black Bottom mentre Kevin Bacon per X-Men: First Class e anche la star protagonista dei primi anni duemila: Elijah Wood, The Lord of the Rings. Julia Davis, protagonista per il film Camping, Jonny Coyne in Beirut, Sarah Niles per Ted Lasso, David Yow visto in Under the Silver Lake e Jane Levy per Evil Dead.

Il film è scritto e diretto dal rinomato regista Macon Blair (Green Room) ed è prodotto dalla coppia originale di registi Lloyd Kaufman e Michael Herz per la Troma Entertainment, con Alex Garcia e Jay Ashenfelter a supervisionare lo sviluppo per Legendary. Il trailer di The Toxic Avenger offre una promettente anteprima di ciò che gli appassionati del genere possono aspettarsi da questa rielaborazione unica e audace, confermando che il film sarà una svolta emozionante nel panorama dei film supereroistici.