Gannibal, Disney+ conferma la seconda stagione della serie horror giapponese

Disney+ ha annunciato che pubblicherà la seconda stagione di Gannibal, la serie horror che sta terrorizzando il Giappone.

Su Disney+ si possono trovare tante serie e film interessanti, non solo occidentali. Tra le serie uscite di recente in Asia, sicuramente Gannibal è tra coloro che ha colpito di più il pubblico, in generale, in tutto il mondo. La prima stagione ha ottenuto un buon successo e per questo al momento la produzione sta lavorando alla seconda, la cui data di uscita non è ancora nota.

La serie è ambientata in un fittizio villaggio giapponese. La prima stagione si concentra sull’ufficiale di polizia Daigo Agawa, un uomo distrutto che si trasferisce nel piccolo paesino immaginario. Il suo più grande rimorso, infatti, consiste nell’aver provocato un trauma inguaribile alla figlia.

All’inizio le cose sembrano procedere bene nella sua nuova vita, ma presto il poliziotto si rende conto che c’è qualcosa di altamente strano e disturbante negli abitanti del villaggio. In particolare, tutto sembra riportare alla misteriosa famiglia Goto.

Gannibal, in arrivo la seconda stagione su Disney+

Al momento non si hanno tantissime informazioni sulla trama della seconda stagione di Gannibal. Si sa che ritornerà Daigo Agawa (l’attore Yuya Yagira è già stato riconfermato), ma per il resto non si conosce molto. Tra i membri del cast della prima stagione ritroveremo Sho Kasamatsu, che interpreta Keisuke, capo della famiglia Goto, e Riho Yoshioka nei panni di Yuki, la moglie forte e fedele di Daigo. Torneranno anche il regista Shinzo Katayama e lo sceneggiatore candidato agli Oscar Takamasa Oe. Il produttore rimane Teruhisa Yamamoto, che nel 2022 ha vinto l’Oscar con Drive My Car.

Il pubblico e la critica hanno particolarmente apprezzato la performance del protagonista Yuya Yagira, che è stato premiato con una nomination come Miglior attore agli Asia Contents Award e ai Global OTT Awards all’International Film Festival di Busan. Ecco il trailer della seconda stagione.

Disney+ ha descritto Gannibal così in un comunicato stampa: “Gettata in un ambiente ostile con suspense dietro ogni angolo, la prima stagione ha portato il pubblico su montagne russe emotive prima di lasciarlo su un cliffhanger mozzafiato. Nella seconda stagione, il pubblico potrà scoprire altri terrificanti segreti del villaggio e scoprire se Agawa ha quello che serve per sfuggire all’impossibile e consegnare la malvagia famiglia Goto alla giustizia“. La seconda stagione uscirà nel 2024.