Uomini e Donne, le rivelazioni di Roberta: svelato il segreto di Riccardo

Le rivelazioni di Di Padua riguardanti Riccardo Guarnieri.

Roberta Di Padua di Uomini e Donne ha rivelato un segreto su Riccardo Guarnieri. Lo scorso lunedì 11 settembre ha avuto inizio l’attesissima nuova edizione di Uomini e Donne di Maria De Filippi. A caratterizzare le primissime puntate del dating show in onda il pomeriggio su Canale 5 è stata anche e soprattutto l’assenza di Riccardo Guarnieri. A parlare dell’ex cavaliere originario di Taranto è stata ora anche Roberta Di Padua.

Il rapporto tra Roberta Di Padua su Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Roberta Di Padua di Uomini e Donne ha rivelato alcuni interessanti retroscena riguardanti Riccardo Guarnieri facendo riferimento in particolare ad un avvenimento del recente passato. Nel corso di un’intervista rilasciata per la rivista Uomini e Donne Magazine, Roberta ha parlato dell’effetto che le ha provocato il non vedere più Riccardo al suo posto sul Trono Over, ammettendo come Guarnieri le sia ormai del tutto indifferente.

Di Padua e Guarnieri erano stati in qualche modo legati, ma nel corso degli ultimi mesi della scorsa edizione di Uomini e Donne la dama aveva iniziato a respingere con una certa regolarità il cavaliere tarantino. La diretta interessata non aveva infatti più intenzione di fungere da semplice passatempo, il che aveva costretto Riccardo a fare un passo indietro e a concentrarsi di conseguenza su altre frequentazioni.

Le rivelazioni di Roberta Di Padua su Riccardo Guarnieri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri)

A Uomini e Donne Magazine, Roberta Di Padua ha avuto modo di fare luce su un particolare retroscena riguardante il suo rapporto con Riccardo Guarnieri. La dama ha infatti svelato di aver ricevuto in via anonima nelle ultime due settimane della passata edizione di Uomini e Donne dei fiori, con Riccardo che si è poi rivelato ammettendo di essere stato l’autore di quel gesto.

Nonostante il bel gesto, Roberta è stata tutt’altro che felice della cosa. Quest’ultima ha infatti svelato come in quello stesso periodo Guarnieri stesse in realtà frequentando anche altre donne, ovvero Mariangela e Giusy. I fiori in regalo non sono dunque assolutamente serviti a far sentire speciale la dama di Cassino, che ha visto nel gesto anche una forte mancanza di rispetto nei confronti delle altre donne.

Al momento, Riccardo Guarnieri sarebbe comunque felicemente fidanzato con una nuova fiamma, motivo principale che ha portato alla sua esclusione dalla nuova edizione di Uomini e Donne. In merito invece alla situazione sentimentale di Roberta Di Padua, quest’ultima ha praticamente smentito tutte le voci riguardanti un suo presunto avvicinamento nel corso degli ultimi mesi ad Andrea Foriglio.