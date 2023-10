Oriana Marzoli Minaccia Azioni Legali: Daniele Dal Moro Contro la Produzione del Gran Hermano

I due gieffini sono stati allontanati dal Grande Fratello spagnolo o se ne sono andati di loro spontanea volontaà? Ecco la discussione che infiamma il web.

L’uscita di Oriana Marzoli dalla Casa del Gran Hermano Vip ha scatenato una serie di reazioni accese, minacce di azioni legali, smentite e accuse contro la produzione del programma. Daniele Dal Moro, il compagno di Oriana, si è scagliato contro la produzione spagnola del reality show con una serie di dichiarazioni incisive su Instagram, gettando luce su un controverso capitolo nella storia del reality.

Inizialmente, Dal Moro ha sorpreso i seguaci con un commento provocatorio sotto un post di Oriana, scrivendo: “Ti amo quanto è vero che me la pagano,” insinuando che l’uscita di Oriana non fosse stata una scelta volontaria, ma piuttosto una decisione forzata da parte della produzione. Successivamente, ha condiviso una serie di storie su Instagram, in cui ha accusato la produzione del Gran Hermano Vip di aver cacciato Oriana dal programma contro la sua volontà. Ha affermato che tutte le controversie e le tensioni vissute all’interno della Casa, sia da parte sua che da parte di Oriana, non verranno tenute nascoste.

Inoltre, ha minacciato di intraprendere azioni legali contro la produzione, sottolineando la disgustosa natura del programma e definendo la produzione stessa come “m3rda di persone.”

La guerra su Instagram

La risposta di Oriana Marzoli non si è fatta attendere. Attraverso un post su Instagram, ha respinto categoricamente le indiscrezioni riguardo al suo ritiro volontario dal Gran Hermano Vip 8.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORIANA MARZOLI (@orianagonzalezmarzoli)

Ha dichiarato con fermezza: “Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è FALSA. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower, non vi avrei mai delusi.” La situazione appare sempre più intricata, poiché Oriana Marzoli non era in nomination e contesta pubblicamente di aver abbandonato volontariamente il programma.

Inoltre, non sono emerse chiare ragioni o dettagli che spieghino la sua fuoriuscita prematura.

La vicenda rimane avvolta nel mistero, con una possibile battaglia legale in vista per fare piena luce sulla situazione e chiarire le responsabilità della produzione del Gran Hermano Vip 8. Questo controverso episodio continuerà sicuramente a tenere banco nei media e tra i fan del programma.