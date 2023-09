Uomini e Donne, Riccardo assente alle prime registrazioni: ecco perché

Riccardo Guarnieri non ha preso parte alle prime registrazioni del programma di Maria De Filippi.

Nelle prime registrazioni di Uomini e Donne da segnalare l’assenza di Riccardo Guarnieri: ecco il motivo.

Nel corso degli ultimissimi giorni sono state registrate le prime puntate della nuovissima edizione di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 a partire dall’ormai prossimo lunedì 11 settembre, con le prime registrazioni che sono state caratterizzate a sorpresa dall’assenza di Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri assente alle prime registrazioni

I numerosi fan di Uomini e Donne sono ormai impazienti di poter seguire su Canale 5 le primissime puntate della nuova edizione del programma di Maria De Filippi. Oltre ai tre nuovi tronisti Brando, Cristian e Manuela Carriera e alla presenza delle dame Barbara De Santis, Aurora Tropea, Gemma Galgani e Roberta Di Padua, come già trapelato dal web i telespettatori hanno già ampiamente notato l’assenza dalle prime registrazioni di due dei volti più amati e discussi del dating show. Si sta parlando per la precisione di Armando Incarnato e, soprattutto, di Riccardo Guarnieri.

Per quanto riguarda Incarnato, l’assenza potrebbe essere dovuta alle nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi, mentre intorno a Guarnieri resterebbe al momento un certo mistero. Ecco il possibile motivo della mancata partecipazione del cavaliere di origini pugliesi dalle registrazioni delle prime puntate di Uomini e Donne.

Il possibile motivo dell’assenza di Riccardo Guarnieri

Nel corso di questa estate, Riccardo Guarnieri è stato beccato dai paparazzi in compagnia di una ragazza. Secondo quanto riportato da un utente del blog di Isa e Chia, l’ex di Ida Platano avrebbe trovato ormai l’amore al di fuori del programma di Maria De Filippi. Alla luce di tutto ciò, il cavaliere rischierebbe seriamente di non prendere parte alla nuovissima edizione del dating show pronto a tornare in onda tra meno di due settimane.

Ecco di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’utente di cui sopra al portale di Isa e Chia, parole che non hanno fatto altro che confermare le indiscrezioni riguardanti Riccardo Guarnieri risalenti agli inizi dello scorso mese di luglio:

“Sì è vero, l’ho visto anche io. Mano nella mano con una giovane ragazza. Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre ragazze che Riccardo ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato!“