George Clooney: i suoi due figli sono grandi appassionati di musica metal

La passione per l’heavy metal da parte dei due gemelli dell’attore statunitense.

I due figli di George Clooney hanno una grande passione per la musica metal. Oltre che per la sua straordinaria carriera, George Clooney ha fatto spesso parlare di sé anche per la sua vita privata e sentimentale. Compagno per due anni anche di Elisabetta Canalis, l’attore statunitense si è poi sposato nel 2014 con l’avvocato libanese Amal Alamuddin. Un matrimonio dal quale la coppia ha poi avuto nel giugno del 2017 due gemelli di nome Ella e Alexander.

La passione per il metal dei figli di George Clooney

George Clooney ha conosciuto Amal Alamuddin verso il finire del 2013, con i due che hanno poi intrapreso ufficialmente la loro relazione nell’aprile del 2014. Il 27 settembre di quello stesso anno George e Amal convolano a nozze, con la cerimonia che ha avuto luogo a Venezia e che è stata officiata in lingua inglese dall’ex sindaco di Roma Walter Veltroni presso l’Hotel Aman di Palazzo Papadopoli. Dopo quasi tre anni di matrimonio, ecco poi arrivare i primi due figli della coppia, ovvero i due gemelli Ella e Alexander.

A sei anni di età e grazie alla spinta dei loro celebri genitori, i due gemelli sono due grandi appassionati della musica rock e metal. In particolare, la coppia ha voluto spiegare come sia Ella che Alexander siano dotati di un certo talento musicale. Queste alcune dichiarazioni da parte di Clooney: “I ragazzi ascoltano heavy metal. Sono degli headbanger“.

Sia George che Amal, che hanno trascorso l’ultima estate in vacanza sul Lago di Como, vivono con costante entusiasmo la grande sfida rappresentata dall’essere genitori. Queste alcune vecchie dichiarazioni di Clooney al podcast ‘WTF with Marc Maron‘: “Ella e Alexander sono molto divertenti e mi fanno scherzi in continuazione. Li guardo e penso che non potrei essere più felice“.

George e Amal Clooney protagonisti ai The Albies 2023

George Clooney e Amal Alamuddin, che hanno festeggiato lo scorso 27 settembre i nove anni di matrimonio, hanno organizzato la seconda edizione dei The Albies. Si tratta di un evento tenuto dalla Clooney Foundation for Justice alla Public Library di New York e al quale partecipano tutte quelle stelle di Hollywood che decidono di sfilare sul tappeto dorato della manifestazione per celebrare chiunque si batta per la giustizia nel mondo. Tantissime sono state le star che hanno preso parte all’evento, da Daniel Craig e Rachel Weisz fino ad arrivare a Scarlett Johansson, Anne Hathaway e Matt Damon.