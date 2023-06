Nightbitch, l’horror con Amy Adams sarà vietato ai minori

Presto uscirà al cinema Nightbitch, thriller dai tratti horror con Amy Adams come protagonista. Il film è già stato classificato come rating R, ovvero vietato ai minori.

Come rivelato da Bloody Disgusting, Amy Adams si è imbarcata in un nuovo progetto che ha già attirato grande attenzione. Si tratta di Nightbitch, un film a metà tra un horror e un thriller, dai tratti cupi e si ispira all’omonimo romanzo di Rachel Yoder, che in Italia non è ancora stato tradotto.

Lo scopo del libro e del film è quello di indagare sul tema della maternità, argomento che spesso viene dato per scontato ma che se non affrontato nel modo giusto può portare a conseguenze disastrose. Il film sarà diretto da Marielle Heller, regista di Beautiful Day in The Neighbourhood.

Amy Adams sarà la protagonista. Si tratta di un ruolo diverso dai soliti che è abituata a interpretare, dal momento che è nota al grande pubblico soprattutto per Giselle, la principessa di Come d’incanto e Dis-Incanto. Ha poi ricevuto diverse nomination agli Oscar per Junebug, Il dubbio, The Fighter, The Master, Vice – L’uomo nell’ombra e American Hustle – L’apparenza inganna.

In Nightbitch si metterà alla prova interpretando una madre casalinga che ha difficoltà nel crescere il suo bambino da sola. Il film è già stato classificato come vietato ai minori.

Nightbitch, trama e cast del nuovo horror psicologico con Amy Adams

Come racconta il romanzo di Rachel Yoder, uscito nel 2021, Nightbitch è la storia di una madre single e casalinga che deve crescere il figlio da sola e ha grandi difficoltà. La donna e il bambino iniziano a isolarsi e lentamente lei comincia a cadere nella depressione e nell’esaurimento nervoso e ad avere tendenze psicotiche, immaginando di star perdendo la propria umanità.

Come riportato da Collider, la regista Marielle Heller ha adorato il romanzo ed è molto felice di aver scelto Amy Adams come protagonista dell’adattamento cinematografico. “Il libro di Rachel Yoder mi ha lasciata senza fiato. Non mi sentivo dai tempi di The Diary of a Teenage Girl tanti anni fa. La storia cupamente esilarante di Rachel sulla maternità e la rabbia mi fanno fatto sentire compresa. E adattarla pensando ad Amy Adams è stata la cosa che più mi ha fatto superare la pandemia. Sono entusiasta di lavorare al film con dei partner incredibili“.

Oltre a Amy Adams, infatti, il cast della pellicola comprende anche Scoot McNairy, Jason Ritter, Ella Thomas e Garrett C. Phillips. Al momento non si conosce la data di uscita al cinema e il trailer non è ancora disponibile.