Frasier: le ultime sul reboot della serie

Le novità in merito al reboot della sitcom.

Le ultime riguardo al reboot di Frasier, popolare sitcom di inizio anni novanta. Tra le più popolari sitcom di fine anni ottanta-inizio anni novanta rientra senza ombra di dubbio Cheers. Una serie che ha fatto conoscere agli spettatori una serie di personaggi che sono rimasti nell’immaginario collettivo oltre che nel cuore di un grande numero di fan e che ha poi portato ad una serie spin-off dal titolo di Frasier, dal nome dello psichiatra proprio di Cheers. Ora, tale spin-off farà ritorno tramite un reboot a circa venti anni di distanza.

Il reboot di Frasier

A ben venti anni di distanza dalla conclusione dell’undicesima e ultima stagione Frasier sta per fare il suo grande ritorno in tv. Per la precisione, lo show andrà in onda questo autunno a partire dal prossimo 12 ottobre sulla piattaforma streaming di Paramount+: dopo l’uscita del primo episodio, le altre otto puntate della prima stagione usciranno con cadenza settimanale ogni giovedì.

Dopo i ritorni di altre celebri serie tv come Will & Grace e di Sex and the City ecco dunque ora anche il ritorno di Frasier, serie incentrata sullo psicologo Frasier Crane e sulla sua vita professionale e privata in grado di aggiudicarsi nel corso degli anni la bellezza di 37 Emmy Award.

Come per tutti gli altri reboot in generale, anche quello di Frasier presenterà comunque alcune differenze. La più importante è quella che riguarda l’ambientazione, che consiste non più in Seattle ma nella città natale del protagonista Boston. Importanti novità riguardano però anche e soprattutto il cast della serie.

Il cast del reboot di Frasier

Il protagonista di Frasier, ovvero lo psicologo Frasier Crane, è interpretato ancora una volta da Kelsey Grammer. Tra i volti noti pronti a fare il loro ritorno è presente anche quello di Peri Gilpin nei panni della produttrice dello show radiofonico di Frasier Roz Doyle, e quello ancora di Bebe Neuwirth nelle vesti dell’ex moglie del protagonista Lilith Sternin. Per quanto riguarda le new entry, Nicholas Lyndhurst e Toks Olagundoye interpretano rispettivamente il vecchio compagno di college di Frasier Alan e la collega di Alan Olivia.

Chi non farà il suo ritorno in questo atteso reboot sono invece i personaggi di Niles Crane (David Hyde Pierce) e di Daphne Moon (Jane Leeves). Queste le dichiarazioni al riguardo da parte di Kelsey Grammer:

“I personaggi di Niles e Daphne non torneranno. Se ci fosse spazio per un’apparizione una tantum e loro fossero interessati sono sicuro che si potrebbe fare qualcosa. Ma è un nuovo mondo. Una nuova vita. Frasier tornerà a Boston per mettersi in gioco in un posto in cui non si sentiva come se ce l’avesse fatta“.