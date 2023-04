Tiny Toons University: il trailer della nuova serie animata

Tornano i Tiny Toones con un nuova serie per i nostalgici degli anni ’90. Ecco il trailer e la data di uscita.

Ancora un altro franchise per i nostalgici degli anni ’90: torna con l’imminente debutto di Tiny Toons Looniversity, un aggiornamento della serie animata dei primi anni ’90 Tiny Toon Adventures.

La serie originale, che ha prodotto poco meno di 100 episodi dal 1990 al 1992, era un tentativo di aggiungere una nuova generazione di personaggi alla libreria dei Looney Tunes, con una troupe di giovani cartoni animati, tutti vagamente ispirati ai personaggi principali e preferiti della serie animata, come Buster e Babs. Bunny dopo Bugs Bunny, e Plucky Duck dopo Daffy Duck; Montana Max dopo Yosemiti Sam, e così via.Tutti frequentano la “Acme Looniversity” dove studiano con i personaggi originali dei Looney Tunes, che insegnano ai nuovi ragazzi come essere fantastici cartoni animati.

Basato sul titolo e sul primo trailer della serie, il nuovo Tiny Toons Looniversity sembra attenersi molto strettamente al concept originale. I Tiny Toons sono tornati, così come l’ambientazione nella facoltà di Acme Looniversity.

Trama

Tiny Toons è stato spesso accoppiato nella scaletta della trasmissione Fox Kids con Animaniacs, un’altra serie animata della Warner Bros. prodotta da Steven Spielberg. Quello show ha recentemente avuto il suo revival di tre stagioni su Hulu.

Ecco la sinossi ufficiale di Tiny Toons Looniversity: “La serie comica animata di mezz’ora riavvia la Warner Bros. Animation e il vincitore dell’Emmy Award Tiny Toon Adventures di Warner Bros. Animation e Amblin Television per una nuova generazione, seguendo Babs, Buster e il resto della troupe di Acme Looniversity. Presso la stimata istituzione di apprendimento Hijinx superiore, stringono amicizie durature e perfezionano il loro ruolo come personaggi dei cartoni animati mentre studiano con i più grandi personaggi della categoria e della storia, i Looney Tunes.”.

Tiny Toons Looniversity debutterà questo autunno su Cartoon Network e Max. Ora gli amanti della saga si chiedono solo quando sarà il remake della serie adoratissima da tutti noi ’90s: Tazmania.