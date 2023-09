World of Frozen a Hong Kong: le prime immagini

Le prime immagini della nuova area tematica del Disneyland di Hong Kong.

Manca sempre meno all’apertura del World of Frozen al Disneyland di Hong Kong. Tra poco più di due mesi, per la precisione il prossimo 20 di novembre, aprirà al Disneyland di Hong Kong la nuova area tematica del World of Frozen, basata sui due classici della Disney usciti rispettivamente nel 2013 e nel 2019. In attesa dell’apertura ufficiale, i fan hanno già potuto dare uno sguardo alle primissime immagini del parco.

Le prime immagini del World of Frozen di Hong Kong

A poche settimane dall’apertura ufficiale hanno già iniziato a circolare le prime immagini del World of Frozen di Hong Kong. Lo scorso mese di agosto l’Hong Kong Disneyland Resort ha inviato ai membri di Wonderful Access contenente i primi dettagli relativi al parco tematico.

Ad attirare l’attenzione dei fan sono ovviamente i diversi luoghi dell’area. La terra di Arendelle consentirà ai suoi ospiti non solo di poter prendere parte al Summer Snow Day ovvero il giorno in cui la principessa Anna salva Elsa e l’intero regno, ma anche di fare un giro sulle montagne russe Wandering Oaken e di godersi un’esperienza interattiva con i personaggi de La casa nel bosco. I personaggi di Anna, di Elsa e di Kristoff sono invece rappresentati da figure Audio-Animatronics totalmente elettriche messe a punto da Walt Disney Imagineering.

Per quanto riguarda i punti di riferimento dell’intera area tematica il punto principale è rappresentato dalla North Mountain, ovvero il punto più alto del regno di Arendelle. Vi sono poi il Palazzo del Ghiaccio in cui Elsa impara a controllare i suoi poteri e il Castello di Arendelle ovvero la residenza della famiglia reale. Altri luoghi importanti sono la Baia di Arendelle, la Torre dell’Orologio e la Fontana dell’Amicizia. Non mancano ovviamente strutture per la vendita al dettaglio e dove poter consumare cibi e bevande.

L’intero Disneyland di Hong Kong, di proprietà del governo locale oltre che della Walt Disney, è andato incontro a diverse perdite nel corso degli ultimi otto anni arrivando a far registrare bilanci positivi solo in tre anni dalla sua apertura avvenuta nel 2005. Grazie alla riapertura dei confini internazionali, alla fine delle misure anti-covid e soprattutto all’apertura di World of Frozen, la situazione è però senza ombra di dubbio destinata a migliorare.

I film di Frozen

La celebre saga di Frozen ha avuto inizio nel 2013 con l’arrivo nei cinema del primo capitolo intitolato Frozen – Il regno di ghiaccio diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. La pellicola ha riscosso un successo straordinario aggiudicandosi ai Premi Oscar del 2014 i premi di miglior film d’animazione e di miglior canzone (Let It Go) e diventando a quel tempo il film d’animazione con maggiore incasso della storia del cinema. Nel 2019 è poi arrivato Frozen II – Il segreto di Arendelle, classico Disney numero 58 capace di battere il record del suo illustre predecessore con un incasso complessivo di 1,446 miliardi di dollari.