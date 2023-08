Hellraiser: il trailer dell’horror cult di Clive Barker in versione restaurata

La Arrow Video americana ha ripubblicato in home video i primi quattro film della saga in versione restaurata.

Il trailer della celebre saga horror di Hellraiser in versione restaurata 4K Ultra HD. Tra i più grandi e celebri horror degli anni ottanta rientra senza ombra di dubbio Hellraiser, il primo storico film della celebre saga cinematografica diretto da Clive Barker e arrivato nei cinema nel 1987. Un cult immortale, pronto a ripresentarsi ora in una nuovissima forma grazie alla Arrow Video americana, che ha deciso di far uscire nuovamente i primi quattro film del franchise in home video in versione restaurata.

Il trailer della versione restaurata di Hellraiser

Il cult del 1987 Hellraiser è tratto dal breve romanzo horror Schiavi dell’inferno scritto dallo stesso Clive Barker. Una pellicola che in quegli anni ebbe un impatto a dir poco straordinario per l’intero pubblico cinematografico e che ha lanciato un certo tipo di horror dominato da creature soprannaturali e da esseri provenienti da mondi ignoti e lontani.

Il primo storico capitolo che vede protagonista l’inquietante Pinhead interpretato da Doug Bradley è stato poi seguito da ben dieci sequel e da un remake, e a dare una rinfrescata alla saga ci ha pensato ora anche la Arrow Video americana. Quest’ultima ha infatti pensato di lanciare sul mercato home video un cofanetto speciale contenente i primi quattro film della saga restaurati in versione 4K Ultra HD.

Ecco di seguito il trailer della versione restaurata del primissimo Hellraiser del 1987.

Il cofanetto speciale di Hellraiser

Nello specifico, il cofanetto speciale di Hellraiser contiene oltre al primo film del 1987 anche Hellbound – Hellraiser 2 – Prigionieri dell’inferno del 1988 di Tony Randel, Hellraiser III del 1992 di Anthony Hickox ed Hellraiser – La stirpe maledetta del 1996 di Alan Smithee.

Tantissimi ovviamente i contenuti extra a disposizione di tutti coloro che decideranno di acquistare il cofanetto della saga horror. Tra questi ci sono numerose interviste con i protagonisti della saga, commenti audio, versioni non censurate, documenti e trailer vari, diversi easter egg e anche un libro di ben 200 pagine.

Il primo film del 1987

La trama di Hellraiser del 1987 segue le vicende di un uomo di nome Larry (Andrew Robinson), un divorziato che decide di trasferirsi insieme alla seconda moglie Julia (Clare Higgins) in una casa che è ormai abbandonata da diversi anni. Proprio all’interno di questa abitazione si è consumata una relazione tra la stessa donna e il cognato Frank (Sean Chapman), il cui cadavere è ancora nella villa.

Un giorno Larry finisce con il ferirsi accidentalmente: il sangue dell’uomo caduto sul pavimento riporta in vita Frank, trasformatosi ora in un mostro (Oliver Smith). Ad accorgersi dell’evento è Julia, che si imbatte dunque nell’ex amante dall’aspetto ormai spaventoso. Quest’ultimo, per tornare di nuovo in forma, ha bisogno di sangue: a procurarglielo portandogli delle vittime pronte ad essere sacrificate è la stessa Julia, ancora innamorata del vecchio Frank.