Uomini e donne: Barbara De Santi ghostata si sfoga in studio

Durante la messa in onda di Uomini e donne, la dama Barbara De Santi ha infiammato il pubblico quando ha dichiarato il suo interesse verso Alessio.

Una delle ultime puntate di Uomini e donne ha regalato grandi gioie. Il dating show di Maria De Filippi è ricominciato da alcune settimane e il pubblico è già carichissimo a seguire le vicende amorose dei vari concorrenti. Ovviamente ci sono stati i ritorni previsti, come quello di Tina Cipollari e Gemma Galgani, che si sono già fatte notare.

In particolare, Tina Cipollari ha rifiutato i dolci che Elio Servo le aveva regalato come segno di pace (gli ha addirittura dato del “buffone”) e si mormora che presto potrebbe avere un programma tutto suo. Gemma Galgani, invece, ha accettato il corteggiamento da parte di un uomo più giovane di circa trent’anni. I due sono usciti e l’appuntamento sembra essere andato molto bene.

Tra i personaggi che caratterizzano il trono over, nella scorsa puntata ha spiccato più di tutti Barbara De Santi. La dama sembra decisa a riprendere il corteggiamento con Alessio e con il suo atteggiamento ha conquistato il pubblico.

Uomini e donne, Barbara De Santi e Alessio: troppa differenza d’età?

Durante la puntata di Uomini e donne del 27 settembre, Barbara De Santi è stata la protagonista assoluta. Dopo essere tornata in studio, ha confessato apertamente che tra lei e Alessio c’era stato un interesse già in passato. Questa dichiarazione ha scatenato non solo ammirazione, ma anche molte polemiche.

La dama ha spiegato che aveva notato Alessio già in passato, quando guardava il programma da casa. Avrebbe voluto fare il primo passo, ma alla fine aveva desistito a causa della differenza d’età. Quest’anno, però, avrebbe cambiato idea e sarebbe pronta a tutto per conquistarlo. Lui d’altra parte si è mostrato interessato. La coppia ha avuto un appuntamento e il pubblico li ha visti flirtare, ridere e divertirsi.

Le intenzioni di Barbara De Santi, però, non sono piaciute a tutti. Per esempio, la dama Claudia sostiene che non sarebbero mai una bella coppia proprio a causa della differenza d’età. A questo punto è intervenuta anche una nuova dama, Emanuela, che ha accusato il ragazzo di averla “ghostata”, ma lui ha ribattuto che è stata lei a non aver voluto stimolare di più le interazioni tra di loro. Alla fine, Alessio ha deciso di continuare a frequentare sia Barbara sia Emanuela e ha ballato insieme a Barbara.