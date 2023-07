The Last Of Us: record di candidature agli Emmy Awards | E c’è anche lui

La serie di The Last of Us brilla agli Emmy Awards: ben 24 nomination. E c’è anche Keivonn Montreal Woodard.

Qualche ora fa sono state annunciate le nomination della 75ª edizione degli Emmy Awards 2023. L’evento vero e proprio si terrà il 18 settembre 2023, in una cerimonia unica. Gli Emmy, infatti, sono considerati i premi più prestigiosi della tv americana. La commedia drammatica Succession, disponibile su Amazon Prime, ha raggiunto il record di nomination con il maggior numero di candidature. Ma anche The Last of Us non è stata da meno. Invece la serie su Apple Tv+ Ted Lasso ha ottenuto il primato come commedia con il maggior numero di candidature. The White Lotus ha ricevuto invece 23 candidature.

The Last of Us primeggia con 24 nomination agli Emmy Awards

Lo show televisivo ha ottenuto un impressionante record di 24 nomination agli Emmy, un riconoscimento di talento per lo show prodotto da HBO. Bisogna inoltre sottolineare quanto, per la prima volta, una produzione live action di un videogame abbia ricevuto tutti questi premi. Nel dettaglio, il talento di Woodard, di soli 10 anni, non è passato inosservato allo showrunner al regista della serie tv, Craig Mazin. Lo stesso Mazin, si è complimentato con la piccola star per le sua capacità e spera che il ruolo di Sam possa in realtà essere il trampolino di lancio per una florida carriera a Hollywood.

“È stato sorprendente. Non sono mai stato in una circostanza in cui un ragazzo, che non ha mai recitato in un film prima, si presenta ed è così naturalmente bravo a farlo. Era una gioia averlo intorno e un sogno totale. È incredibile e non vedo l’ora di vedere di più da lui. Spero che quando le persone guarderanno questo episodio, qui a Hollywood e nella nostra attività, non si fermeranno alla fine e diranno: “Ragazzo, quel ragazzo era davvero bravo interpretare il personaggio di Sam’. Spero che dicano, ‘Quel ragazzo dovrebbe essere in un sacco di cose.'”

C’è anche l’Italia nelle nomination: ecco chi

Con estremo orgoglio, l’Italia può essere entusiasta di due immense rappresentanti: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. Le due sono state nominate per la categoria Migliori attrici non protagoniste nella seconda stagione di The White Lotus, la famosissima serie televisiva di successo di HBO diretta da Mike White, che narra le vicende di un gruppo di miliardari americani in vacanza in Sicilia e nello specifico a Taormina.