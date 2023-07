Nancy Coppola attacca Enrico Brignano e lo insulta | Ecco cosa è successo

Nancy Coppola ha difeso il collega, cantante neomelodico, e si è schierata contro Enrico Brignano. Panico su Instagram. Ecco cosa è successo.

Giorni duri per il comico italiano Enrico Brignano, caduto dentro la fossa della bufera mediatica e non a torto. Contro di lui anche Nancy Coppola che si è schierata dalla parte offesa. Ma cosa è successo? Giorni fa il cantante neomelodico Mario Forte aveva pubblicato un video che lo ritraeva a cantare uno dei suoi brani in un gender reveal party, ovvero una festa in cui una coppia di genitori rivela il sesso del nascituro. Il video, postato sul profilo instagram del cantante, aveva ricevuto molti commenti dai suoi follower ma uno sopra tutti aveva catturato l’attenzione del web: quello del comico Enrico Brignano che sotto la performance del cantante aveva scritto semplicemente “pattume”.



Una scelta poco elegante che però subito ha fatto arrabbiare molti: tra tutti, oltre le parole di Mario Forte stesso che ha dedicato un intero post sulla sua bacheca all’accaduto in cui replicava una risposta, anche Nancy Coppola, cantante neomelodica anch’essa, intervenuta a difendere il collega che, di fatto, stava solamente svolgendo il suo lavoro.

A difendere Brignano intanto, è scesa in campo anche Flora Canto, la moglie del comico, che ha voluto replicare alla risposta di Nancy e al polverone che il marito, in soli 10 secondi, aveva creato attorno a sé. Ecco cosa hanno detto.

Nancy Coppola a Brignano: “Sei una grande munnezza”

Enrico Brignano, dopo il commento incriminato sotto il post del cantante Mario Forte, ha ricevuto una vera e propria shitstorm da parte sia dei fan del ragazzo sia dai colleghi.

In particolare Nancy Coppola che sul web si è sfogata e oltre a rispondere al commento di Enrico con “Sei una grande chiav**a” ha anche registrato un video in cui ha detto contro il comico che: “Sono troppo arrabbiata e me ne frego di ciò che gli altri possano pensare di ciò che sto per dire. C’ho sempre messo la faccia e lo faccio anche oggi. Stavolta non mi riguarda personalmente ma mi sento offesa. Vergognati, te lo dico anch’io che sei una monnezza vediamo come ti senti! Caro Enrico Brignano, devo dire che sono profondamente dispiaciuta di quello che ho letto. mi dispiace molto per quello che tu hai scritto. Perché tu hai offeso il mio collega chiamandolo pattume semplicemente perché stava facendo il suo lavoro e si stava esibendo.

“Eppure non mi sembra che qualcuno mai ti abbia chiamato ‘monnezza’ per le tue battute diciamo, ironiche. ma visto che siamo arrivati a questo livello, adesso te lo dico io: tu sei una grande munnezza. Zan zan. “