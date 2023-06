Bridgerton 3: le foto della nuova stagione con Colin e Penelope

Le prime foto ufficiali della terza stagione della serie tv.

Sono state divulgate le prime immagini della terza stagione di Bridgerton: focus sui personaggi di Colin e Penelope.

Nel corso dell’ultima domenica si è tenuto a San Paolo in Brasile l’evento globale di Netflix TUDUM. Un’occasione, questa, per dare un primo considerevole sguardo alla terza stagione di Bridgerton e, in particolare, alla storia d’amore che vede coinvolti i personaggi di Penelope Featherington e di Colin Bridgerton.

Bridgerton 3: le foto di Penelope e Colin

Netflix non ha ancora rivelato in via ufficiale la data di uscita della terza stagione di Bridgerton. Primi importanti indizi in merito a ciò che si vedrà nella serie basata sui romanzi di Julia Quinn e ambientata al tempo della Reggenza inglese sono però giunti grazie alla divulgazione delle prime immagini ufficiali.

In particolare, enorme attenzione è rivolta ai possibili sviluppi per quanto riguarda il rapporto tra Penelope e Colin. Alcuni episodi che hanno avuto luogo nel corso della seconda stagione hanno finito con il far allontanare Penelope da quella che era stata in origine una propria personale cotta. La donna è intenzionata a trovarsi un marito mantenendo allo stesso tempo la propria indipendenza, ma i suoi tentativi falliscono continuamente.

Dall’altra parte, Colin fa ritorno dai suoi viaggi estivi finendo con lo scoraggiarsi al sapere dell’allontanamento e del distacco da parte della stessa Penelope. Nel tentativo e nella speranza di riuscire a ricucire i rapporti con lei, l’uomo si propone dunque per aiutarla finalmente a trovare un marito, cercando nel frattempo di capire la reale natura dei suoi sentimenti per lei.

Per quanto riguarda le immagini cui si è fatto riferimento, queste mostrano per l’appunto questi due personaggi l’uno di fianco all’altro intenti a scambiarsi degli sguardi estremamente ambigui.

Il cast della terza stagione di Bridgerton

L’attesa per la nuovissima stagione di Bridgerton cresce dunque a dismisura. Per quanto riguarda il cast della terza stagione, ci sono da segnalare alcune novità. Tre sono infatti i nuovi ingressi, ovvero quelli di Daniel Francis, Sam Phillips e James Phoon.

Daniel Francis interpreta Marcus Anderson, ovvero un uomo dal forte carisma. Sam Phillips interpreta Lord Debling, un signore con un titolo nobiliare e che ha a disposizione ingenti ricchezze. James Phoon, infine, veste i panni di Harry Dankworth.

Lo showrunner della terza stagione di Bridgerton, in seguito alle dimissioni di Chris Van Dusen, è Jess Brownell, che figura anche tra i produttori esecutivi della serie insieme anche a Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e allo stesso Van Dusen.