The Royal Hotel: tutto sul film con Jessica Henwick e Julia Garner

Tutto quello che c’è da sapere sul film diretto da Kitty Green.

Tutto su The Royal Hotel, film con protagoniste Jessica Henwick e Julia Garner. Il prossimo 6 ottobre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi The Royal Hotel, un film che vede nel ruolo delle protagoniste le attrici Jessica Henwick e Julia Garner. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola diretta da Kitty Green.

The Royal Hotel: il cast e il trailer

The Royal Hotel è un thriller psicologico diretto come detto da Kitty Green, regista australiana che ha diretto in passato alcuni documentari come Ukraine Is Not a Brothel e Casting JonBenet e che si trova ora al suo secondo lungometraggio in assoluto dopo la direzione di The Assistant del 2019.

In merito invece al cast, le attrici protagoniste sono Jessica Henwick e Julia Garner. La Henwick è apparsa in Star Wars: Il risveglio della forza di J. J. Abrams del 2015 per poi recitare in film come On The Rocks di Sofia Coppola, Matrix Resurrections di Lana Wachowski del 2021 e Glass Onion – Knives Out di Rian Johnson del 2022. La Garner, oltre ad aver recitato in The Assistant proprio di Kitty Green, ha acquisito enorme popolarità grazie al ruolo di Ruth Langmore nella serie Ozark, una parte che l’ha portata a vincere tre Emmy e un Golden Globe nel 2023.

The Royal Hotel, che conta anche sulla presenza di altri attori come Hugo Weawing e Toby Wallace, è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival lo scorso primo settembre ottenendo riscontri estremamente positivi.

Qui di seguito il trailer ufficiale di The Royal Hotel.

La trama di The Royal Hotel

The Royal Hotel rappresenta un adattamento del documentario Hotel Coolgardie di Pete Gleeson pubblicato nel 2016. La trama del film è basata sulla storia di Hanna (Julia Garner) e di Liv (Jessica Henwick), due amiche che una volta in vacanza si rendono improvvisamente conto di essere un po’ a corto di denaro.

Per questo motivo, le due ragazze decidono di mettersi alla ricerca di un lavoro temporaneo che possa contribuire ad aumentare le risorse economiche a loro disposizione. La soluzione sembrerebbe essere costituita da un impiego da bariste presso il The Royal Hotel, ma tale struttura si trova praticamente nel bel mezzo del nulla. Totalmente isolato, il posto è frequentato da individui piuttosto loschi e spesso ubriachi, con il proprietario Billy (Hugo Weaving) che non fa granché per proteggere e tutelare le proprie impiegate. Ormai spinte al limite, Hanna e Liv decidono a quel punto di reagire.