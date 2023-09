Addio a David McCallum: morto a 90 anni l’attore di NCIS

Si è spento a 90 anni l’attore celebre per il ruolo di Donald Mallard nella serie NCIS.

Morto a 90 anni David McCallum, attore della serie televisiva NCIS – Unità anticrimine. Nella giornata di lunedì 25 settembre si è spento David McCallum. L’attore britannico, celebre principalmente per il ruolo dell’agente segreto russo in Organizzazione UNCLE oltre che per quello del dottor Donald Mallard in NCIS, è morto all’età di 90 anni.

David McCallum si è spento all’età di 90 anni. L’attore britannico classe 1933 era divenuto celebre negli anni sessanta non solo per il ruolo dell’agente russo nella serie famosissima in quegli anni Organizzazione UNCLE ma anche per la parte di Acciaio nella serie britannica di fantascienza Zaffiro e Acciaio. Nel corso degli ultimi anni, a garantirgli popolarità era invece stato il ruolo del dottor Donald Mallard in NCIS – Unità anticrimine, celebre serie poliziesca che ha visto McCallum protagonista fin dalla prima stagione uscita precisamente venti anni fa nel 2003.

Proprio i produttori di NCIS, ovvero Steven D. Binder e David North, hanno voluto ricordare così David McCallum:

“Per oltre venti anni, David McCallum si è fatto amare dagli spettatori in giro per il mondo interpretando il saggio, strano e a volte enigmatico Dottor Donald “Ducky” Mallard. Ma, per quanto i suoi fan possano averlo amato, chi ha lavorato al suo fianco lo amava ancora di più. Era uno studioso e un gentleman, sempre gentile, un professionista e una persona che non perdeva mai l’occasione per fare una battuta. Fin dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda. Era inoltre famiglia e ci mancherà profondamente“.

La carriera di David McCallum

David McCallum era nato a Glasgow in Scozia il 19 settembre del 1933. Figlio del violinista David McCallum Sr. e della violoncellista Dorothy Dorman, l’attore ha iniziato la sua lunga carriera sul grande schermo con La grande rapina di Jack Lee del 1957.

Negli anni sessanta McCallum ha recitato in film come Freud – Passioni segrete, Billy Budd, La grande fuga e La più grande storia mai raccontata, mentre successivamente l’attore britannico è apparso anche in King Solomon’s Treasure e in gli Occhi del parco. Negli anni novanta i suoi ultimi lungometraggi, con le partecipazioni a pellicole come The Haunting of Morella e Hear My Song.

In ambito televisivo, oltre che in Organizzazione UNCLE e in NCIS, David McCallum ha avuto modo di prendere parte tra le altre cose anche ad altre importanti serie tv come A-Team, a La signora in giallo e a Law & Order – I due volti della giustizia.