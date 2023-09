Stranger Things: The First Shadow, il prequel ufficiale sbarca a teatro

Il prequel dell’iconica serie mistery horror ha preso piede anche in UK. Ecco tutti i dettagli della nuova serie tv Netflix.

Londra, Inghilterra. Una nuova avventura nel mondo di Stranger Things sta per prendere vita sul palcoscenico, portando i fan di questa amata serie Netflix in un viaggio indietro nel tempo. Le prove sono ora in corso nel Regno Unito per Stranger Things: The First Shadow, un prequel ufficiale e canonico della serie Netflix che sarà presto in scena a Londra. Netflix ha recentemente annunciato il cast dello spettacolo, che presenta le versioni più giovani di personaggi iconici di Stranger Things come Hopper, Joyce e il ragazzo che in seguito diventerà Vecna, Henry Creel.

Potremmo quasi definire questa nuova creazione “Stranger Things Babies,” in linea con la forte nostalgia anni ’80 che permea la serie originale. Oscar Lloyd Jr., nel ruolo del giovane Hopper, è stato scelto per interpretare il personaggio, mentre Isabella Pappas darà vita alla giovane Joyce. Christopher Buckley, nel ruolo di Bob Newby, completerà il trio principale. Va notato che nella serie televisiva originale, il personaggio di Bob è interpretato da Sean Astin.

Tutto ciò che c’è da sapere

The First Shadow è stato annunciato da Netflix nel marzo di quest’anno. In quell’occasione, la piattaforma di streaming ha descritto ufficialmente la trama e l’ambientazione della pièce: “Hawkins, 1959: una città tranquilla con preoccupazioni quotidiane. La macchina del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prende sul serio il suo programma radio e Joyce Maldonado vuole solo diplomarsi e andarsene da quella città. Ma quando il nuovo studente Henry Creel arriva, la sua famiglia scoprirà che un nuovo inizio non è così semplice… e le ombre del passato si allungano molto lontano. Portata alla vita da un team creativo pluripremiato che porta la narrazione teatrale e la scenografia a un livello completamente nuovo, questa coinvolgente avventura vi riporterà all’inizio della storia di Stranger Things – e potrebbe contenere la chiave della sua conclusione.” I fratelli Duffer, creatori della serie originale, hanno rilasciato una dichiarazione in merito all’annuncio del cast dello spettacolo:

“Il cast di Stranger Things: The First Shadow’ è semplicemente straordinario. Questi attori esploreranno brillantemente i primi giorni dei nostri personaggi preferiti, tra cui Hopper, Joyce, Bob, Henry e il Dottor Brenner, portando anche nuovi personaggi in vita. Non vediamo l’ora che possiate incontrarli tutti dal vivo sul palco. Ci vediamo a Londra, nerd!” La prima rappresentazione di Stranger Things: The First Shadow è prevista per il 17 novembre presso il Phoenix Theatre di Londra. Nel frattempo, i fan aspettano con trepidazione la quinta e ultima stagione della serie originale di Stranger Things, che è in sviluppo dallo scorso anno, quando è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori.

La data di uscita di questa stagione è ancora lontana, ma nel frattempo, gli appassionati avranno l’opportunità di immergersi nel passato di Hawkins con questo affascinante prequel teatrale.