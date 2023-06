The Horror of Dolores Roach: il trailer della nuova serie di Amazon Prime Video

In arrivo su Amazon Prime Video, la nuova serie tv, The Horror of Dolores Roach, di cui vi mostriamo il trailer ufficiale appena rilasciato. Dovrete avere lo stomaco “forte” per vedere questa serie, in quanto le scene scioccanti non mancheranno di certo.

The Horror of Dolores Roach sta per debuttare finalmente su Amazon Prime Video, questa “terrificante” serie tv, vi farà non solo venire la pelle d’oca ma anche “chiudere lo stomaco”. Se siete curiosi, potrete scoprire qualche dettaglio in più grazie al trailer ufficiale da poco rilasciato.

La protagonista di, Giorno per giorno, Justina Machado sta per tornare in una veste totalmente diversa, fatta di massaggi proibiti e cannibalismo. Sicuramente in questa nuova serie horror di Prime ne vedremo delle belle (più che belle…disgustose oseremmo dire).

La trama ufficiale di The Horror of Dolores Roach

The Horror of Dolores Roach è la nuova serie tv di Amazon Prime Video, la quale arriverà sullo schermo il 7 luglio, con 8 episodi di 30 minuti l’uno. Ecco la trama ufficiale da poco rilasciata di questa storia da “brividi”:

“Dolores Roach viene rilasciata dal carcere dopo 16 anni e torna in una Washington Heights gravemente imborghesita con soli 200 dollari e i vestiti che ha addosso. Il suo fidanzato è scomparso, la sua famiglia se n’è andata da tempo, Dolores si riunisce così a un vecchio amico tossico, Luis, che le dà vitto e alloggio e le permette di fare massaggi in cambio di denaro nel seminterrato del suo negozio fatiscente, la Empanada Loca, l’unico residuo della sua vita precedente. Quando la promessa della sua nuova stabilità viene rapidamente minacciata, “Dolores dalle mani magiche” viene allora spinta a estremi scioccanti per sopravvivere, e di fronte all’inaspettato successo professionale, Dolores e Luis diventano pericolosamente simbiotici, e Luis deve dare sfogo alle sue peculiari predilezioni”.

Il trailer di The Horror of Dolores Roach

The Horror of Dolores Roach è la nuova serie tv di Amazon Prime Video, dal 7 luglio disponibile sulla piattaforma. La storia è basata sull’omonimo podcast Spotify di Aaron Mark, sceneggiatore e produttore esecutivo anche della serie, insieme a Dara Resnik. Come potrete vedere dal trailer ufficiale da poco rilasciato, nella storia saranno presenti, insieme a Justina Machado anche Alejandro Hernandez, K. Todd Freeman, Kita Updike e Cyndi Lauper tra i tanti.

Questa storia trae ispirazione, in base alle parole rilasciate su Prime da: “una leggenda metropolitana contemporanea di amore, tradimento, cannibalismo e sopravvivenza del più forte ispirata a Sweeney Todd“. Cosa ne pensate, dopo aver visto il trailer? Vedrete anche voi la nuova serie tv di Amazon Prime Video, The Horror of Dolores Roach?