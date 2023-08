Dear Child: il trailer della serie Netflix

Il trailer ufficiale della nuova serie di Netflix.

Dear Child è una nuova serie thriller psicologica di Netflix: ecco il trailer ufficiale.

Tra meno di un mese, precisamente il prossimo 7 settembre, farà il suo arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix Dear Child, una nuova e interessante serie thriller psicologica di cui è stato divulgato anche il trailer ufficiale.

Il trailer ufficiale di Dear Child

Dear Child è una nuova serie thriller di Netflix divisa in sei diverse parti e basata sul romanzo omonimo di Romy Hausmann. A dirigerla sono in collaborazione Isabel Kleefeld e Julian Porksen, che hanno lavorato insieme anche alla stesura della sceneggiatura. La Kleefeld, classe 1966, ha diretto in passato alcuni film per la tv come ad esempio Sir Simon – Il mio amico fantasma, Arnies Welt e Aufbruch in die Freiheit. La Porksen, classe 1985, ha invece lavorato di recente sia alla sceneggiatura che alla regia di Whatever Happens Next, un film del 2018.

Società di produzione della serie è Constantin Television, mentre nel ruolo di produttori figurano invece Tom Spiess e Friederich Oetker.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale della serie di Netflix Dear Child.

Il cast di Dear Child

Il cast di Dear Child è composto principalmente da Kim Riedle, Sammy Schrein, Naila Schuberth, Hans Low, Haley Louise Jones, Justus von Dohnanyi, Julika Jenkins, Birge Schade, Christian Beermann, Seraphina Maria Schweiger, Ozgur Karadeniz e Jeanne Goursaud.

La trama di Dear Child

Basata come detto sull’omonimo romanzo opera di Romy Hausmann, la trama di Dear Child è incentrata su una donna di nome Lena che vive prigioniera e in totale isolamento in compagnia dei due figli Hannah e Jonathan all’interno di una casa di massima sicurezza.

I protagonisti mangiano, vanno in bagno e vanno a dormire a orari prestabiliti. La stessa Lena però un giorno decide di fuggire dalla struttura incappando in seguito in un terribile incidente d’auto che si rivela quasi mortale. Dopo tale accaduto, Lena viene immediatamente ricoverata in ospedale ritrovandosi al proprio fianco Hannah. Un ulteriore colpo di scena è poi costituito dai genitori di Hannah, che decidono di presentarsi in ospedale quella stessa notte e che rivelano di essere alla ricerca disperata della loro figlia scomparsa ormai da ben tredici anni.

Un avvenimento che potrà rivelarsi di grande utilità per gli investigatori che cercheranno in tutti i modi di fare luce sul mistero relativo proprio alla scomparsa di questa ragazza avvenuta circa tredici anni prima.