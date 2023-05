The Idol: la nuova serie tv HBO con Lily Rose Depp e The Weeknd

The Idol , la nuova serie HBO è un successo. Tra il cast troviamo Lily Rose Depp e The Weeknd. Ecco il trailer della serie e tutti i dettagli.

Lily-Rose Depp è al centro della scena, o meglio al primo posto sull’account Twitter di HBO Max in una nuova clip per The Idol.

In video di sei secondi introduce il pubblico al personaggio principale di Depp, Jocelyn, una giovane pop star in ascesa. Tre fotogrammi riprendono vari momenti della serie mentre la cantante si trova di fronte a uno stadio gremito di fan, si prepara in uno spogliatoio e si gode serate frenetiche con i suoi amici. Solo poche settimane prima della premiere del nuovo show che in Italia verrà introdotto da Sky.

The Idol celebra la sua premiére mondiale che si svolge oggi al Festival di Cannes. In esso, Depp interpreta Jocelyn, una giovane donna sull’orlo di diventare una cantante internazionale. Mentre sale la scala del successo, incontra Tedros, che nella serie viene interpretato da Abel “The Weeknd” Tesfaye), leader di una setta moderna in cui è quasi un guru. Attirati dalla tossicità e da un oscuro desiderio di fama e fortuna, i due intraprendono una malsana relazione che potrebbe portare alla distruzione di entrambi.

Nell’ensemble compaiono anche Dan Levy, Suzanna Son, Jane Adams, Eli Roth, Da’Vine Joy Randolph, Hank Azaria, Jennie Ruby Jane, Troye Sivan, Hari Nef, Mike Dean, Moses Sumney e Rachel Sennott.

Chi è Lily Rose Depp?

Lily Rose Depp ha debuttato per la prima volta nel cinema nella commedia horror di Kevin Smith nel 2014, Tusk. Da allora, l’attrice è apparsa al fianco di Natalie Portman in Planetarium e, più recentemente, in Crisis di Nicholas Jarecki oltre che nel film di fantascienza di Neil Burger, Voyagers.

Possiamo anche vederla nella dark comedy natalizia di Camille Griffin Silent Night e in Wolf di Nathalie Biancheri. La sua prima incursione in televisione, la performance di Depp in The Idol ,sarà seguita da un’apparizione in Nosferatu di Robert Eggers, il nuovo remake del film originale, pietra miliare del cinema. Mentre il cast e le menti dietro The Idol sono abbastanza grandi da attirare l’attenzione poiché si parla di grandi nomi, è stato quello che sta succedendo dietro le quinte che ha davvero fatto parlare della serie.

Dopo aver ricevuto il via libera alla fine del 2021, le riprese della serie sono quasi immediatamente iniziate. Il suo primo singhiozzo è arrivato con importanti cambiamenti nel casting seguiti dalla partenza della regista Amy Seimetz che ha citato differenze creative per la sua decisione. Da allora, il titolo è finito nei titoli dei giornali per affermazioni di un ambiente di lavoro tossico, accuse che però Tesfaye e il resto delle persone ai vertici hanno criticato.