Kevin Bacon tornerà a recitare in Tremors?

Tremors è una delle saghe horror più iconiche degli anni ’90. L’attore Kevin Bacon tornerà a recitarvi? La sua risposta sui social ha sconvolto tutti.

Senza dubbio, Tremors è una delle saghe cinematografiche più popolari e iconiche di genere fantascientifico. Il primo film è uscito nel 1990 e dopo di questo sono susseguiti numerosi altri. L’ultimo, Tremors: Shrieker Island è uscito nel 2022, dimostrando che i fan hanno sempre mantenuto decisamente vivo l’interesse per la serie, nel corso di oltre trent’anni. Kevin Bacon aveva recitato nel primissimo capitolo, ma poi non è tornato in quelli successivi: è forse arrivato il momento?

Tremors si focalizzava su un gruppo di persone che, durante un viaggio nel deserto del Nevada, venivano circondate da delle creature enormi e aggressive, simili a degli alieni. Il gruppo doveva quindi cercare di sopravvivere e tornare a casa, sfidando la morte. Molti personaggi, infatti, cadono vittime di questi mostri, ma il film si conclude con un lieto fine, almeno per i protagonisti. Il protagonista principale era proprio Kevin Bacon, che interpretava Valentine McKee, detto Val.

La pellicola ebbe immediatamente un enorme successo e ottenne numerosi riconoscimenti, tra cui diverse candidature ai Saturn Awards. Nel 1996 uscì il sequel, Tremors: Aftershocks, ma Kevin Bacon non tornò nel cast.

Tremors, Kevin Bacon è pronto a tornare?

Anche se ci sono stati numerosi capitoli di Tremors, Kevin Bacon ha partecipato a soli due progetti: il primo film, ovviamente, e un progetto pilota nel 2018, che però non è mai stato trasmesso. A Dead Central nel 2020 aveva dichiarato: “Abbiamo realizzato un ottimo episodio pilota fuori da Albuquerque, con tanto di cast, regista e sceneggiatori davvero fantastici. Ancora oggi non mi spiego perché non siano andati avanti“.

La saga è rimasta nel cuore dell’attore, che recentemente è tornato a dimostrare il suo affetto per il progetto. Dopo l’uscita del trailer di Shazam! La furia degli dei – che arriverà al cinema a marzo – un fan lo ha taggato su Twitter, dal momento che uno dei mostri del film con Zachary Levi assomigliava molto a uno di Tremors.

L’attore ha ripostato il twitt, commentando “Sto solo aspettando la chiamata“, insieme all’emoji di un verme, chiaro riferimento ai mostri della saga. Per Kevin Bacon, quindi, sarebbe davvero bello tornare a interpretare il coraggioso e un po’ folle Valentine McKee. Per ora non si sa se il progetto verrà realizzato: non ci resta che aspettare e sperare.