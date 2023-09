Scream 7: le ultime sul prossimo capitolo della saga

Le indiscrezioni relative al prossimo capitolo della celebre saga horror.

Le novità in merito a Scream 7, prossimo capitolo della saga cinematografica horror. A qualche mese di distanza dall’arrivo nei cinema di Scream 6 si inizia ora già a guardare a Scream 7, prossimo capitolo della saga horror che dovrebbe approdare nelle sale cinematografiche tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Ecco tutte le novità per quanto riguarda la pellicola.

Scream 7, Kevin Williamson sul ritorno di Neve Campbell

Su NOW oltre che nel catalogo on demand di Sky è da poco disponibile Scream 6, ultimo capitolo della saga arrivato nei cinema lo scorso mese di marzo. Il film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e da Tyler Gillett ha fatto parlare di sé anche per l’assenza di Neve Campbell, sempre presente nei primi quattro capitoli del franchise nei panni del personaggio di Sidney Prescott.

Il produttore esecutivo Kevin Williamson ha dunque voluto parlare di un possibile ritorno in Scream 7 dell’attrice, che non ha preso parte all’ultimo Scream 6 a causa di alcune controversie di natura contrattuale consistenti in un cachet secondo la diretta interessata troppo basso rispetto alla sua importanza all’interno della saga. Ospite al podcast Happy Horror Time, Williamson si è dunque espresso al riguardo nel seguente modo:

“Rispetto totalmente l’opinione di Campbell. So esattamente da dove viene, la conosco bene. La amo e adoro ciò che ha fatto, è giusto per lei. Amo tutti quelli coinvolti in Scream, e tutto quello che posso dire è di darle il giusto compenso. Questo è ciò che farei, le darei i soldi che si merita. Sono sicuro che esiste una cifra che possa mettere d’accordo entrambe le parti e renderle felici, quindi spero che un giorno lo capiranno“.

Il regista e il cast di Scream 7

Per quanto riguarda un futuro ritorno di Neve Campbell in Scream 7 non vi è dunque per il momento ancora nessuna certezza. Alla regia del nuovo capitolo del franchise horror vi è Christopher Landon, regista statunitense che ha diretto film come Manuale scout per l’apocalisse zombie, Auguri per la tua morte e Freaky.

Al momento il film è in fase di sviluppo, con i lavori per le riprese attualmente in ritardo anche a causa dello sciopero dei sindacati SAG-AFTRA e WGA. Ancora poche certezze anche in merito al possibile cast, anche se quasi sicuramente verranno riconfermate sia Melissa Barbera che Jenna Ortega nei panni rispettivamente di Samantha Carpenter e Tara Carpenter. A far parte del cast dovrebbero poi esserci anche Jasmin Savoy Brown nel ruolo di Mindy e Mason Gooding in quello di Chad.