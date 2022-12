Saw 10: spuntano altre indiscrezioni sull’attesissimo film

Nuove indiscrezioni su Saw 10, il nuovo film dell’ormai famosa saga, uscirà al cinema il 27 ottobre 2023. Ecco i nuovi attori che prenderanno parte al cast. Chi interpreterà il Jigsaw della saga horror questa volta?

Era il 2004 e un film horror a tema splatter con una trama cruda e inedita è apparsa per la prima volta al cinema. Dopo quel giorno il mondo dell’orrore e del thriller non è più stato lo stesso.

Stiamo parlando della serie cinematografica dei film di Saw. A distanza di quasi vent’anni dall’ultimo uscito, sappiamo con certezza che il 27 ottobre 2023, uscirà Saw 10. Ecco i nomi degli attori che ne prenderanno parte.

Quando tutto ebbe inizio

Saw – L’enigmista è il primo film uscito nel 2004, della nota serie cinematografica di film horror basati sulla pazzia e se vogliamo l’astuzia (per tutte le prove che organizza) del “killer geniale” John Kramer, alias Jigsaw. La trama principalmente è sempre la medesima anche se le prove sono differenti e sempre più crude da un film all’altro.

Kramer, il killer mascherato, è malato di un tumore terminale al cervello e organizza, insieme ai suoi discepoli, delle prove mortali dove mette alla prova le sue “cavie da laboratorio”, in quanto per lui sono più che altro esperimenti, per verificare se questi soggetti siano o meno degni di continuare a “respirare”. Ovviamente lui seleziona le sue vittime, sceglie tutte quelle persone che a suo avviso sprecano la vita, drogati, alcolisti, ecc. e li mette davanti a sanguinolenti livelli.

Cosa si è disposti a fare pur di sopravvivere? Ecco questa principalmente è la domanda che si pone Jigsaw, morire o vivere? Essendo che a lui una scelta, per via della sua malattia, nessuno gliel’ha mai data, decide (a suo modo) di dare questa scelta a persone secondo lui terminali già da tempo per via del loro modo di vivere.

In Saw 10 chi sarà John Kramer?

I fan della serie cinematografica dei vari capitoli horror/splatter di Saw, stanno cercando informazioni in più in merito al capitolo decimo della serie, che sarà trasmesso al cinema il 27 ottobre 2023.

In molti si chiedono chi sarà l’attore che interpreterà il killer John Kramer, in Saw 10. Buone notizie, anche in questo capitolo, ci sarà l’attore originale degli esordi, Tobin Bell, tornerà a vestire i panni di Jigsaw.

Per quanto riguarda il resto del cast, si sanno altri nomi definitivi, ci saranno Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach. Al momento non ci sono altre informazioni in merito, anche la trama è top-secret. Bisognerà quindi aspettare le prossime notizie in merito a Saw 10.