Chucky 3: la nuova stagione prevede 3 star del SNL | Ecco chi sono

La nuova stagione della serie horror più indemoniata sul mercato, ha rilasciato la notizia che tre star del SNL faranno parte del cast. Ecco tutti i dettagli.

Il trailer di Chucky Stagione 3 presenta le star di Saturday Night Live Kenan Thompson e Sarah Sherman, anticipando la serie horror che tornerà con nuovi episodi a ottobre. Nella sete insaziabile di potere di Chucky, la terza stagione lo vede ora inserito con la famiglia più potente al mondo: la First Family degli Stati Uniti, all’interno delle famose mura della Casa Bianca, come riportato dalla sinossi ufficiale.

Come ha fatto Chucky a finire qui? Cosa diavolo vuole? E come possono Jake, Devon e Lexy arrivare a Chucky all’interno della casa più sicura del mondo, mentre cercano di gestire le pressioni delle relazioni romantiche e della crescita? Nel frattempo, Tiffany affronta una crisi imminente mentre la polizia la insegue per l’efferata strage di ‘Jennifer Tilly’ della scorsa stagione.

La Parte 1 di Chucky Stagione 3, composta da quattro episodi, debutterà sia su Syfy che sulla USA Network il 4 ottobre. I nuovi episodi saranno disponibili anche in streaming su Peacock il giorno successivo. La Parte 2 vedrà la luce nel 2024.

Il Cast di Ritorno

Il cast che torna include Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind, Lara Jean Chorostecki, Brad Dourif, Jennifer Tilly e Devon Sawa.

Chucky è creato ed è prodotto esecutivamente dal creatore della serie Don Mancini, che svolge anche il ruolo di showrunner e regista. Produttori esecutivi sono il produttore della serie e creatore della bambola, David Kirschner, e Nick Antosca tramite la sua etichetta di produzione Eat the Cat.

L’anticipazione di Kenan Thompson e Sarah Sherman nel trailer promette di portare nuovi elementi intriganti alla terza stagione di Chucky. Con la trama che si sposta nella Casa Bianca, il pubblico può aspettarsi una miscela esplosiva di umorismo nero e orrore, che caratterizza la serie fin dal suo inizio. Nonostante le nuove sfide che i protagonisti dovranno affrontare, l’attesa per il ritorno di Chucky è alle stelle, e i fan non vedono l’ora di vedere come questa inquietante saga continuerà a evolversi.

Resta da vedere come Chucky e la sua sete di potere si intrecceranno con il mondo della politica americana e quali nuovi orrori si nascondono dietro le porte della Casa Bianca. Con il rinnovato cast e il talento di Kenan Thompson e Sarah Sherman, Chucky promette di essere una delle serie più attese della prossima stagione televisiva.