La Casa dei fantasmi: Disney+ rivala la data di uscita sulla piattaforma

La piattaforma di streaming Disney+ ha rivelato al data di uscita del film. Ecco quando avverrà.

Durante l’eccezionale D23 Expo, l’evento clou per tutti gli appassionati del mondo Disney, è stata finalmente rivelata la data di uscita de La casa dei fantasmi su Disney+. In questa occasione, abbiamo avuto la possibilità di scoprire quando questa attesissima horror comedy, con un cast all star, sarà finalmente disponibile in streaming per il pubblico.

Il film La casa dei fantasmi ha riportato in vita l’iconica attrazione dei parchi a tema Disney, ma al botteghino non ha ottenuto il successo sperato.

Tuttavia, durante l’entusiasmante D23 Expo, gli Studios Disney hanno annunciato una piacevole sorpresa: il lungometraggio sarà disponibile su Disney+ a partire dal 4 ottobre. Questa data si presenta sorprendentemente vicina rispetto al suo debutto nelle sale cinematografiche, avvenuto il 28 luglio negli Stati Uniti e il 23 agosto in Italia. L’obiettivo è chiaramente di catturare l’attenzione del pubblico in tempo per Halloween. Al momento, non possiamo confermare se La casa dei fantasmi sarà effettivamente disponibile in Italia dal 4 ottobre, ma è probabile che il film verrà rilasciato contemporaneamente in tutti i paesi in cui il servizio Disney+ è accessibile.

Trailer e Trama

La trama del film è una rilettura dell’omonima commedia horror che vedeva Eddie Murphy come protagonista. La storia segue le vicende di una madre single, Gabbie, e di suo figlio, che decidono di trasferirsi in una casa da sogno, acquistata a un prezzo incredibilmente conveniente. Tuttavia, ben presto si rendono conto che la casa è infestata da bizzarri fantasmi, i quali si risvegliano ogni mezzanotte. Per cercare di scongiurare il destino di rimanere intrappolati nella dimora per l’eternità, Gabbie e suo figlio chiamano un “dream team” di esperti, composto da un prete, una sensitiva, un ex investigatore del paranormale e un professore di storia.

La missione si rivelerà tutt’altro che semplice. Il film vanta un cast eccezionale, con nomi del calibro di Rosario Dawson, Winona Ryder, Owen Wilson, Lakeith Stainfield (noto per il suo ruolo nella serie Atlanta), Danny De Vito, Tiffany Hiddish, Chase Dillon, Dan Levy, Jamie Lee Curtis e Jared Leto, che interpreta gli spiriti di Madame Leota e Alistair Crump, due dei personaggi più amati dell’attrazione di Disneyland.

Disney ha scelto di rilasciare il film in streaming con l’obiettivo di renderlo un successo commerciale, almeno a livello “domestico,” seguendo l’esempio di altri titoli come Encanto. Sarà interessante vedere se La casa dei fantasmi riuscirà a conquistare il pubblico di Disney+ e a diventare un piccolo cult all’interno del genere horror comedy, alla stregua di Hocus Pocus, che ha ottenuto un sequel dopo circa trent’anni dal suo debutto. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e prepararci per un’esperienza spaventosamente divertente su Disney+ il prossimo 4 ottobre.