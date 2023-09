Hocus Pocus 3, quando uscirà? Ecco tutti gli aggiornamenti sul film

Il nuovo film disney ha avuto la sua data di uscita anticipata. Ecco tutte le informazioni necessarie: trama, data di uscita e cast.

L’attesa per l’uscita di Hocus Pocus 3 è palpabile, soprattutto dopo il successo dei capitoli precedenti. Gli appassionati della saga non vedono l’ora di assistere a una terza avventura delle tre streghe sorelle, tornate in vita nella notte di Halloween. Ma quando arriverà finalmente nelle sale Hocus Pocus 3? Al momento, non possiamo ancora darvi una data precisa.

La buona notizia è che, durante un’intervista concessa al New York Times nel giugno del 2023, Sean Bailey, il presidente di Walt Disney Studios Motion Picture Production, ha svelato che un terzo capitolo di questa amata serie è in fase di sviluppo. Tuttavia, non è stata ancora annunciata una data ufficiale di uscita.

Questa notizia è giunta dopo il grande successo ottenuto dalla seconda parte del film, che ha riportato al cinema le tre protagoniste principali: Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, che hanno interpretato il trio di streghe di Salem, riunitesi 29 anni dopo l’uscita dell’originale diretto da Kenny Ortega nel 1993. Inoltre, l’annuncio coincide con il 30° anniversario del film originale, quindi i fan possono stare certi che il film tornerà sul grande schermo.

C’è una data di uscita per il film?

Tuttavia, è difficile fare previsioni sulla data di uscita, dato che il film è ancora in fase di produzione.

Considerando le fasi di casting, riprese e post-produzione, possiamo immaginare che potrebbe arrivare verso l’inizio o la metà del 2025, ma si tratta solo di una stima basata sulle informazioni attualmente disponibili. Al momento, oltre alle tre streghe di Salem, che hanno mostrato il loro interesse per il terzo capitolo, non sono stati annunciati altri membri del cast. Per quanto riguarda il luogo di distribuzione, sembra che Hocus Pocus 3 debba debuttare su Disney Plus nel corso del 2025, secondo quanto previsto.

La trama ufficiale di Hocus Pocus recita:”Dopo un sonno durato 300 anni, tre sorelle streghe vengono accidentalmente risvegliate a Salem nella notte di Halloween. Sarà compito di tre ragazzi e del loro nuovo amico a quattro zampe mettere fine al regno di terrore delle streghe una volta per tutte.” Gli amanti della saga Hocus Pocus possono prepararsi a un’avventura ancora più spaventosa e divertente, nonostante dovranno pazientare un po’ per scoprire la data esatta di uscita.