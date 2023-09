Razzismo al Grande Fratello: cosa è successo | Incredibile

In queste ore un episodio controverso accusa di razzismo la casa del GF. Quali provvedimenti prenderanno gli autori?

Nella casa del Grande Fratello 2023 si è verificato un episodio controverso che ha coinvolto l’account manager Angelica Baraldi e la regina delle telenovelas degli anni ’80 – ’90, Grecia Colmenares.

In questa edizione della casa del GF, che vede mescolarsi NIP con VIP, pian piano si stanno evidenziando le personalità dei concorrenti e verificando i primi inevitabili attriti.

L’episodio incriminato coinvolge nello specifico, come detto, Angelica Baraldi e l’attrice venezuelana Grecia Colmenares.

Il contenzioso si sarebbe verificato durante la definizione della lista della spesa che i concorrenti devono parsimoniosamente stilare per via di un budget limitato assegnato loro. Si tratterebbe di uno scontro che ha lasciato interdetti concorrenti e spettatori, tanto da generare in rete un’intenso dibattito.

“La gelatina in Italia non la mangiamo!”

Angelica è stata accusata di razzismo a seguito di uno scontro con Grecia Colmenares ed ora probabilmente rischia la squalifica o un duro provvedimento disciplinare. Durante una discussione sulla lista della spesa, l’attrice venezuelana ha richiesto di inserire un alimento per lei, ma la risposta data dall’account manager ha scatenato polemiche tra i concorrenti e gli spettatori del reality show.

Sembra infatti che la reazione della Baraldi sia stata inaspettata e assolutamente poco educata nei confronti delle richieste di Grecia Colmenares, la quale aveva espresso il desiderio di avere della gelatina inclusa nell’elenco degli alimenti: “Grecia, mi dispiace, ma in Italia non mangiamo la gelatina così a cucchiaiate. Non c’è”, ha ribattuto sorprendentemente l’account manager con tono stizzito. Queste parole hanno scatenato discussioni tra i coinquilini della casa e hanno rapidamente generato un dibattito acceso sui social media.

Ci sarà un provvedimento disciplinare?

La reazione sulle piattaforme social è stata dirompente, parlando addirittura di un episodio di razzismo ai danni dell’attrice venezuelana, visto il tono che la concorrente ha scortesemente utilizzato nei confronti della richiesta innocua dell’attrice.

La produzione del Grande Fratello di fronte all’accaduto e alla reazione scatenata in rete, starà sicuramente prendendo in considerazione l’importanza di affrontare tali questioni in modo responsabile e coerente con il regolamento del programma. Ancora però non si è parlato di un provvedimento disciplinare specifico per Angelica, che però il pubblico si aspetta in maniera quasi scontata. Staremo a vedere se gli autori decideranno di accontentarlo o di seguire una strada più “soft”.