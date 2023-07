Quentin Tarantino: tramontata l’ipotesi Kill Bill 3

Il regista statunitense non girerà il terzo capitolo di Kill Bill.

Quentin Tarantino ha scartato definitivamente il progetto relativo ad un terzo film di Kill Bill. Kill Bill 3 non verrà mai realizzato. A gelare tutti coloro che da anni stanno attendendo con ansia l’uscita di un terzo capitolo di Kill Bill con Uma Thurman è stato lo stesso Quentin Tarantino, che ha ribadito di non avere alcuna intenzione di realizzare il film.

Quentin Tarantino non realizzerà Kill Bill 3

Quentin Tarantino ha messo fine forse una volta per tutte alle continue voci relative ad una futura realizzazione di Kill Bill 3. L’idea relativa a questo progetto circola ormai da tantissimi anni, ma il regista ha voluto smentire ancora una volta tali voci.

Tarantino, nel corso di un’intervista per il quotidiano DeMorgen, si è espresso al riguardo in maniera piuttosto chiara:

“Non vedo all’orizzonte le possibilità per un terzo capitolo di Kill Bill. Il mio ultimo film sarà su un critico cinematografico, e sarà ambientato negli anni Settanta“.

Parole che non lasciano molto spazio ad interpretazioni particolari. A quanto pare, Tarantino chiuderà la sua straordinaria carriera da regista con The Movie Critic. Nonostante le recenti dichiarazioni, c’è da scommettere però sul fatto che i fan continueranno a sperare in eventuali passi indietro sul progetto, al quale avrebbe potuto prendere anche la figlia di Uma Thurman Maya Hawke.

Le rivelazioni di Tarantino sul progetto Kill Bill 3

Piani concreti in merito a Kill Bill 3 non ci sono dunque mai stati, anche se Tarantino aveva in realtà discusso della cosa insieme a Uma Thurman nel 2019:

“Francamente a dire la verità io e Uma ne abbiamo parlato di recente“, queste le parole di Tarantino a quel tempo. “Ho pensato un po’ di più alla cosa e ne stavamo parlando. Se qualcuno dei miei film dovesse nascere da altri miei film si tratterebbe di un terzo Kill Bill“.

Nel 2021, il regista aveva poi lanciato l’idea della presenza nel cast di Maya Hawke, anche se un anno dopo Uma Thurman ha smorzato l’entusiasmo e le speranze dei fan:

“Non vedo all’orizzonte le possibilità per un Kill Bill 3. Odio dover deludere le persone. Tutti vorrebbero che si realizzasse questo film, ma al momento le possibilità sono poche“.

The Movie Critic sarà l’ultimo film di Tarantino

Come ribadito al DeMorgen, Tarantino dirigerà il suo ultimo film con The Movie Critic. Dovrebbero così essere rispettati i piani del regista, che aveva sempre affermato nel corso degli anni di volersi fermare dopo la direzione del suo decimo film.