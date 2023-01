Fear The Walking Dead 8: le anticipazioni sulla stagione finale

Il prossimo 14 maggio arrivano su Amazon Prime Video i primi episodi della nuova stagione di Fear The Walking Dead che sarà l’ultima secondo le notizie AMC.

L’ottava e ultima stagione dello spin-off di The Walking Dead, per quanto riguarda gli sviluppi della trama, sarà caratterizzata da un enorme salto temporale.

Ottime notizie per tutti i fan della nota serie The Walking Dead, che in questo 2023 potranno guardare tramite Amazon Prime Video i nuovi episodi della nuova stagione di Fear The Walking Dead.

A partire dal prossimo maggio, gli utenti potranno godersi l’ottavo capitolo dello spin-off, che sarà allo stesso tempo anche l’ultimo. Una stagione che sarà divisa in due distinte parti: la prima costituita dai 6 episodi in uscita il 14 maggio e una seconda che dovrebbe invece essere disponibile nella seconda metà di questo nuovo anno.

Fear The Walking Dead: in arrivo l’ultima stagione

Per tutti gli appassionati della saga di The Walking Dead si tratta senza ombra di dubbio di un anno particolare. Da pochi mesi è infatti finita definitivamente la serie iniziata nel lontano 2010 e ideata da Frank Darabont, mentre in questo 2023 calerà il sipario anche su Fear The Walking Dead.

Lo spin-off, che sarà seguito però da altri prodotti basati sul mondo post-apocalittico creazione dello scrittore Robert Kirkman, ha debuttato nel 2015, ottenendo un ottimo successo e diversi riconoscimenti nonostante le controversie costituite dall’addio alla serie dopo la terza stagione della star Kim Dickens. Un episodio che ha portato alla creazione in corso d’opera di una trama totalmente diversa e ad un nuovo protagonista, ovvero Morgan Jones interpretato dall’attore Lennie James.

Le anticipazioni sulla trama

Come rivelato da una sinossi rilasciata da AMC, la trama dello spin-off sarà caratterizzata da un enorme salto temporale, con le due distinte parti di cui si è parlato poco sopra che dovrebbero essere distanti l’una dall’altra di ben sette anni. Al centro della prima metà della stagione le vicende di Morgan e di Madison e il loro piano di salvare Mo da PADRE.

Questo salto temporale va ad unirsi a quello che ha avuto luogo nella nona stagione di The Walking Dead, la cui stagione 11 potrebbe tra l’altro trovarsi allineata alla seconda parte della stagione in arrivo quest’anno. Questa una parte della sinossi menzionata: “Distribuita in due parti, l’ottava stagione parte con i primi sei episodi che riguardano i piani di Madison e Morgan per salvare Mo, mentre la seconda parte mostrerà anche tutte le altre persone dell’isola che sono costrette a vivere sotto il cinico governo di PADRE“.