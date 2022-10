Tale e Quale Show, protagonista e il dramma: “Incidente mi ha costretto a mollare”

Nel corso di un’intervista, il famoso concorrente della trasmissione Tale e Quale Show ha rilasciato diverse dichiarazioni importanti in merito al suo complicato passato.

Le parole del noto concorrente della trasmissione televisiva di Tale e Quale Show sul suo complicato e difficilissimo passato e in merito ad altri aspetti della sua vita privata.

Gilles Rocca, uno dei concorrenti della trasmissione televisiva di Tale e Quale Show, ha rilasciato una lunghissima intervista ai microfoni del settimanale Nuovo, la cui ultima uscita è arrivata in tutte le edicole soltanto qualche giorno fa. Nel corso di tale intervista l’attore ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito al suo passato.

Rocca si è confidato su alcuni degli aspetti relativi alla sua sfera personale e privata concentrandosi in particolare su un singolo episodio ovvero uno risalente a quando era un adolescente di tredici anni: “Avevo deciso di andare via di casa per seguire il sogno di poter giocare a calcio. Ho indossato diverse maglie tra cui quella della Lazio“.

Poi sull’infortunio che gli ha scombussolato i piani: “Per via di un incidente sono stato costretto a mollare tutto“.

Gilles Rocca sui suoi capelli: “È per un film che sto girando”

Gilles Rocca, al momento anche concorrente della trasmissione televisiva di Tale e Quale Show, ha inoltre spiegato il motivo dei suoi capelli lunghi: “Sono costretto a tenerli così per motivi di set, in questo periodo sto girando un film con Ilenia Pastorelli che dovrà uscire a febbraio“.

Per quanto riguarda invece il programma di Tale e Quale Show, Rocca ha ammesso di conoscerne molto bene anche il suo dietro le quinte, in quanto negli anni passati ha svolto la professione di fonico per lo show occupandosi insieme al padre degli impianti audio: “In televisione mi sento come a casa, ma è importantissimo anche il lavoro dietro le quinte“.

Gilles Rocca a Tale e Quale Show: “Avevo già cantato in televisione”

Verso la fase finale dell’intervista, Gilles Rocca ha poi dichiarato di aver già cantato in passato in televisione, precisamente in occasione della sua partecipazione al programma condotto in prima serata su Rai Uno da Pupo intitolato Volami nel cuore.

Altra rivelazione importantissima da parte del personaggio televisivo, sempre nel corso di questa stessa intervista al settimanale Nuovo, è stata poi sempre in merito alla vita privata e su alcuni dei progetti futuri per la sua vita: “Mi piacerebbe tantissimo poter diventare un giorno papà, anche se non è ancora il momento giusto“.