Parolaccia al Grande Fratello: arrivano provvedimenti immediati contro il concorrente

Il concorrente del reality show Giuseppe Garibaldi protagonista di una parolaccia.

In arrivo provvedimenti nei confronti del concorrente del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi. A partire dallo scorso lunedì 11 settembre è tornato in onda il Grande Fratello con la sua nuova attesa edizione. Tra le novità che sono state introdotte per quanto riguarda il reality show vi sono le imposizioni sempre più strette nei confronti dei concorrenti, che devono cercare di evitare il più possibile espressioni volgari e parolacce.

Proprio per tale motivo, potrebbero presto arrivare provvedimenti nei confronti del concorrente Giuseppe Garibaldi.

Parolaccia di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

Il concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi si è lasciato scappare una parolaccia che va contro le attuali direttive del programma. Il gieffino di origini calabresi stava chiacchierando con i suoi coinquilini quando all’improvviso ecco arrivare la frase incriminata. “Mannaggia la pu***na“, questa l’espressione piuttosto colorita da parte di Giuseppe, che resosi conto dell’errore commesso si è immediatamente coperto la bocca chiedendo fin da subito scusa agli autori.

Nello specifico, il ragazzo stava chiacchierando con Anita Olivieri e con Vittorio Menozzi, cui è scappato immediatamente da ridere a causa dell’espressione utilizzata da Giuseppe. Un linguaggio che nelle scorse edizioni era routine nonostante i continui richiami in merito da parte di Alfonso Signorini ma che adesso non è più permesso all’interno della casa dagli autori del programma.

Le reazioni del web alla parolaccia di Giuseppe Garibaldi

loro che si cagano sotto anche per “puttana”, terrorizzati da silvio 💀 #gf #grandefratello pic.twitter.com/3mF3N3T0ui — mirko (@toorkomi) September 14, 2023

Resosi subito conto di aver sbagliato, Giuseppe Garibaldi ha pronunciato le seguenti parole:

“No scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto“.

Come sempre in questi casi, l’episodio è stato accompagnato dalle immancabili reazioni da parte del mondo del web e dei social. In tanti tra gli utenti hanno commentato l’accaduto con ironia, con la maggior parte delle persone che si è schierata dalla parte del ragazzo. Nessuno in pratica ha attaccato Giuseppe, con i più che si sono resi conto come il concorrente non volesse mancare di rispetto a nessuno con questa espressione.

Di sicuro, il nuovo membro del Grande Fratello potrà ricevere un richiamo, magari anche in puntata. Certamente però non vi dovrebbero essere provvedimenti o conseguenze serie nei confronti non solo di Giuseppe ma anche di tutti gli altri concorrenti della casa da sempre più seguita e più chiacchierata d’Italia.

Venerdì 15 la diretta della seconda puntata del Grande Fratello

Nella serata di venerdì 15 settembre va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello con la consueta conduzione da parte di Alfonso Signorini e con la partecipazione di Cesara Buonamici e di Rebecca Staffelli in veste rispettivamente di opinionista e di voce dei social.