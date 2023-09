Uomini e donne, che fine ha fatto Elga Profili?

Elga Profili è stata una delle dame di Uomini e donne più popolari, ma che fine ha fatto dopo il suo addio allo show nel 2015?

Uomini e donne prosegue con successo ormai da tantissimi anni e sono stati numerosi i personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico. Tra questi, certamente alcune pietre miliari come Tina Cipollari, Gianni Sperti e Gemma Galgani (che ora ha un nuovo cavaliere, molto più giovane di lei) sono i più noti, ma ce ne sono anche molti altri.

Il dating show di Maria De Filippi ha rappresentato il trampolino di lancio per coloro che oggi sono degli influencer affermati, basti pensare a Giulia De Lellis, che oggi è famosissima e ha oltre cinque milioni di follower solo su Instagram. Altri, invece, nonostante il grande successo riscosso, hanno deciso di non proseguire la carriera nel mondo dello spettacolo.

Un esempio è Elga Profili, che fu una delle dame più popolari e amate del programma, che però decise di mollare tutto dopo la relazione finita male con Giorgio Manetti. Ma che cosa fa oggi?

Elga Profili, che cosa fa oggi la dama di Uomini e donne?

Elga Profili è stata una delle dame più famose dell’edizione 2015 di Uomini e donne, che ha conquistato il cuore non solo di numerosi corteggiatori, ma anche del pubblico. Ha avuto diverse storie d’amore: con Antonio, Samuel, Guido e, per ultimo, Giorgio Manetti, ex fiamma di Gemma Galgani, Proprio dopo il suo due di picche e dopo un’accesa discussione con Gianni Sperti, decise di lasciare lo show.

Ma che cosa fa oggi la bella ex dama? Adesso è tornata alla vita di tutti i giorni e sembra aver abbandonato per sempre la televisione. Continua a lavorare come mediatrice legale e sta prendendo la sua terza laurea, questa volta in Scienze dei servizi giuridici: la sua prima laurea è stata in Giurisprudenza da ragazza e qualche anno fa ha preso la seconda in Scienze della comunicazione.

Come riportato da Dilei.it, ogni tanto sente ancora i vecchi protagonisti di Uomini e donne: “Per quanto riguarda i protagonisti sento ancora qualche ex Dama del Trono Over soprattutto tramite commenti o messaggi sui social. Mi capita spesso di ricevere inviti a varie feste a cui prendono parte diversi ex partecipanti ma non ho mai partecipato, non sono una persona che fa molta vita mondana“.