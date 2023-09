The Nun 2: per Taissa Farmiga è la migliore esperienza della sua carriera

L’attrice ha parlato del suo ruolo nel film del The Conjuring Universe.

Taissa Farmiga ha definito The Nun 2 come la migliore esperienza della propria carriera. Lo scorso 6 settembre ha fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane The Nun 2, nono film in totale del The Conjuring Universe e sequel diretto del primo capitolo uscito nel 2018. Protagonista del film ancora una volta Taissa Farmiga, con l’attrice ha ha ora voluto parlare in prima persona della sua esperienza con la pellicola diretta da Michael Chaves.

Le dichiarazioni di Taissa Farmiga su The Nun 2

The Nun 2, al momento presente nei cinema italiani, ha visto il ritorno nei panni di Suor Irene di Taissa Farmiga, con la protagonista che deve vedersela ancora una volta con il terribile demone Valak. Il film, nonostante alcune recensioni miste da parte della critica, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, con Farmiga che ha voluto parlare in prima persona di cosa abbia significato per lei poter prendere parte ad un franchise come quello del The Conjuring Universe.

In veste di ospite del podcast Happy Sad Confused, Taissa Farmiga ha parlato della sua esperienza con The Nun 2 e in generale con l’intero franchise definendola come la migliore in assoluto della propria carriera. Queste le dichiarazioni da parte dell’attrice:

“Adoro The Nun. Voglio dire, ho adorato tutta quell’esperienza. Penso che sia una delle mie performance che ho apprezzato di più, ero davvero felice del lavoro svolto quando ho visto il film per la prima volta. E di solito sono molto dura con me stessa, sono una perfezionista, quindi non è facile per me dirlo. Ed è stato così bello per me vedere che l’interpretazione somigliava molto a come l’avevo immaginata. In quei due anni e mezzo dall’inizio delle riprese all’anteprima ho avuto alcuni problemi di salute, e quando stava per uscire in sala il film ho scoperto di avere un parassita nel sangue. Mi sentivo emotivamente svuotata e non avevo più nulla da dare fisicamente. In quel periodo è però avvenuta la première del film e ho potuto pensare a qualcos’altro, e questo mi ha reso felice. The Nun è stata una delle mie esperienze preferite in assoluto, dalle riprese alla promozione“.

The Nun 2: la trama

The Nun 2 è il sequel di The Nun – La vocazione del male del 2018 diretto da Corin Hardy. Come nel primo capitolo protagonisti sono ancora una volta Suor Irene e Maurice Theriault (Jonas Bloquet), con i due che devono combattere ancora una volta il demone Valak.

In attesa di novità in merito alla possibile uscita di un terzo film di The Nun, il The Conjuring Universe dovrebbe ora proseguire con The Conjuring 4, decimo film in totale del franchise attualmente in fase di sviluppo.