Madonna sul suo spot per la Pepsi: “Perché non è mai andato in onda”

La cantante ha parlato dell’episodio riguardante il suo spot per la Pepsi.

Madonna ha rivelato il motivo per cui il suo spot per la Pepsi non è mai andato in onda. La Pepsi sta condividendo in questi giorni tramite i propri profili social alcuni dei vecchi spot pubblicitari con il nuovo logo. Tra questi, ha fatto la sua comparsa anche una pubblicità del tutto inedita che vede come protagonista Madonna. Uno spot che non era mai andato in onda.

La spiegazione di Madonna del perché il suo spot con la Pepsi non è mai andato in onda

Lo spot di Madonna per la Pepsi risale per la precisione al lontano 1989. A distanza di ben trentaquattro anni, la celebre cantante e attrice statunitense ha spiegato il motivo per cui questo spot pubblicitario non è mai andato in onda condividendolo a sua volta sul proprio profilo Twitter.

Ecco le dichiarazioni da parte della regina del pop:

“Trentaquattro anni fa girai questo spot con Pepsi per celebrare l’uscita di Like A Prayer, ma venne cancellato immediatamente“.

Secondo Madonna, il motivo di ciò sarebbe consistito nel rifiuto da parte sua di eliminare alcune scene del videoclip ufficiale di Like A Prayer che sarebbero state ritenute eccessivamente spinte e blasfeme. Queste le dichiarazioni al riguardo da parte della diretta interessata:

“Questo perché mi rifiutai di togliere alcune scene dal mio video musicale di quella canzone, ovvero la scena in cui baciavo la statua di un santo nero o in cui bruciavano le croci. Iniziò così la mia carriera di artista che rifiutava di compromettere la propria integrità artistica. Grazie Pepsi per esservi resi conto della genialità di questa nostra collaborazione. Gli artisti sono qui per disturbare la pace“.

Nel 1989 la Pepsi si rifiutò dunque di associare il proprio brand al videoclip dell’iconica canzone di Madonna. Ecco qui di seguito lo spot pubblicitario del noto marchio e con protagonista la cantante.

Our prayers have been answered! Cheers to disrupting the status quo 💥 #Pepsi125 pic.twitter.com/jnksjVCbVu — Pepsi (@pepsi) September 7, 2023

La ripresa di Madonna dalla malattia

Lo scorso 16 agosto Madonna ha compiuto 65 anni. All’inizio di questa estate, la regina del pop mondiale aveva fatto preoccupare l’intero mondo dello spettacolo oltre alla sua infinita schiera di fan finendo in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica.

Dopo essere stata dimessa, la cantante aveva condiviso tramite i propri profili social una lunga lettera di ringraziamento ai fan per tutte le preghiere e le parole di incoraggiamento e di sostegno che le sono arrivate dichiarando allo stesso tempo di essere sulla strada della guarigione e della piena ripresa. A testimonianza di ciò, l’annuncio delle nuove date del tour Celebration che era stato rinviato a giugno e che è stato riprogrammato a partire dal prossimo 14 ottobre a Londra. Tra gli appuntamenti in programma anche due date a Milano il 23 e 25 novembre.