The Nun 2, la clip in anteprima del demone Valak

Il sequel dell’horror The Nun uscirà al cinema il prossimo 8 settembre: nel frattempo, ecco la prima clip che mostra in anteprima il demone Valak.

Il prossimo 8 settembre, la saga di The Nun tornerà a terrorizzare i cinema di tutto il mondo. Il sequel The Nun 2 appartiene al franchise di The Conjuring e la storia del demone Valak, che prende possesso dei corpi delle giovani suore, sembra quella che al pubblico è piaciuta di più. The Nun, infatti, è uscito nel 2018 con il sottotitolo L’evocazione del male e ha guadagnato ben 360 milioni in totale, dopo averne spesi “solo” 22 per realizzarlo.

The Nun 2 si concentrerà sulla vendetta del demone, che riuscirà a tornare nonostante nel primo film fosse stato imprigionato dai protagonisti. Questa nuova storia si svolgerà questa volta nel 1956 in Francia e inizia quando un prete viene ritrovato ucciso misteriosamente. Suor Irene, a questo punto, decide di indagare e riprendere la sua lotta con la creatura infernale.

Mancano ancora alcuni giorni all’uscita ufficiale del film al cinema, ma già alcune immagini si stanno diffondendo sul web. In particolare, ecco un’anteprima del demone in una clip esclusiva rilasciata ufficialmente da New Line Cinema.

The Nun 2, la featurette con Valak in anteprima

Il cast di The Nun 2 comprende alcuni vecchi attori del primo capitolo, che riprenderanno i ruoli originari. In particolare, Taissa Farmiga sarà di nuovo la protagonista Suor Irene, mentre Bonnie Aarons interpreterà ancora Valak nella sua forma umana, nelle vesti di suora. Jonas Bloquet sarà ancora Maurice, seguono Storm Reid, Anna Popplewell e Katelyn Rose Downey in ruoli nuovi.

Poche ore fa, New Line Cinema ha pubblicato in anteprima una breve featurette tratta del film con il commento degli addetti ai lavori. Il video si concentra su Valak che si avvicina a Ed e Lorraine Warren (coppia protagonista di The Conjuring 1) e mostra alcuni dettagli inediti della trama, tra cui il sacrificio di sangue che il demone compie per diventare ancora più potente.

The Nun 2 è diretto da Michael Chaves, che ha già lavorato a numerosi film horror, tra cui La Llrona e altri capitoli del franchise e nasce dalla sceneggiatura di Richard Naing e Ian Goldberg, che si sono ispirati alla bozza di Akela Cooper. Si tratta del sequel lineare di The Nun, che però a sua volta è un prequel, ambientato circa cinquant’anni prima del primissimo capitolo di The Conjuring. Le protagoniste dei due film, infatti, sono sorelle: Vera e Taissa Farmiga.