Madonna, come sta dopo la malattia: “Sono fortunata a essere viva”

La cantante Madonna è tornata sui social dopo la brutta malattia che l’ha costretta in ospedale per diverse settimane. Ecco che cosa ha scritto ai follower.

A volte si tende a pensare che i personaggi famosi non abbiano mai alcun tipo di problema, fisico, mentale o privato. Ovviamente non è così e lo ha dimostrato ultimamente anche Madonna, che ha dovuto prendersi una pausa dal lavoro a causa di alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a seguire una terapia per diverse settimane.

La cantante lo scorso giugno era finita in ospedale a causa di una grave infezione batterica, per cui è stata ricoverata in terapia intensiva. La malattia è arrivata del tutto inaspettata e le date del suo tour mondiale Celebration negli USA e in Canada sono state riprogrammate e riprenderanno direttamente in Europa il prossimo ottobre.

Il 30 luglio l’artista è tornata ufficialmente anche sui social, dove ha voluto subito comunicare con i suoi fan. Ha pubblicato un lungo e commovente post, dove ha parlato di come ha affrontato la malattia e di quanto si senta fortunata a essere guarita e a essere viva. La foto ha ottenuto in pochi istanti migliaia di like e commenti che hanno espresso la gioia dei follower nel rivedere il loro idolo in salute.

Madonna dopo la malattia: “L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina”

Domenica 30 luglio, Madonna è finalmente tornata su Instagram, dove ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Ha ormai lasciato l’ospedale e l’infezione che l’aveva colpita il mese scorso è guarita. Per la cantante il percorso di terapia non è stato semplice o scontato e, una volta ripresasi, ha voluto ringraziare tutti quelli che la amano per averla supportata in queste settimane dure.

Non solo un grazie ai medici, ma soprattutto alla sua famiglia e ai suoi figli, che le sono sempre rimasti vicini: “L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’ospedale e ora posso pensare. Come madre puoi davvero lasciarti coinvolgere dai bisogni dei tuoi figli e dal dare loro, apparentemente, tutto quanto all’infinito… Ma quando il ciclo si è interrotto, i miei figli si sono davvero fatti avanti per me. Ho scoperto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza. Così ha fatto anche l’amore e il sostegno dei miei amici“.

La cantante di Like A Virgin ha sei figli. Due naturali: Lourdes Maria, nata dalla relazione con il personal trainer Carlos Leon e Rocco John, avuto dal regista Guy Ritchie, e quattro adottati: David, Mercy James e le gemelle Stella ed Estere. Attualmente è single.